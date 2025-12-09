Un groupe prêt à exploser à Chicago ?

Avec seulement 3 victoires sur les 16 derniers matches, dont une série actuelle de sept revers d’affilée, les Bulls sont en pleine crise. Le début de saison enthousiasmant est désormais de l’histoire ancienne.

Les joueurs de Chicago n’ont plus d’identité et même si Billy Donovan expliquait que le groupe s’appréciait, les défaites commencent à peser sur le moral. Le Chicago Sun-Times confirme que Coby White fait son nécessaire, dans l’ombre, pour que le vestiaire ne se déchire pas.

« On est un groupe soudé, on a de bonnes relations dans cette équipe, mais on doit continuer d’avoir ensemble des discussions honnêtes, pour continuer de grandir », raconte l’arrière.

Sauf qu’il n’y a pas que les revers qui occupent les esprits à Chicago. Il y a aussi les situations de chacun. Pas moins de huit joueurs vivent leur dernière année de contrat, donc espèrent briller pour obtenir un bon chèque durant l’intersaison 2025 : Coby White, Nikola Vucevic, Kevin Huerter, Zach Collins, Ayo Dosunmu et Jevon Carter, plus Julian Phillips et Dalen Terry, qui finissent leur contrat rookie.

La saison mal embarquée, peut-on penser à sa porte de sortie ?

Chacun, au fond, pense à soi. Et si c’est assez normal et toujours le cas, même pendant les victoires, ça s’intensifie encore davantage pendant les défaites…

« Je peux me tromper mais je ne crois pas que notre groupe soit comme ça », écarte Coby White. « On va continuer d’avoir une mentalité où nos problèmes individuels comptent autant que ceux du joueur à côté. »

« Face à cette adversité, les défaites et autre, votre vraie nature se montre, on voit votre caractère », analyse le coach des Bulls, plus préoccupé par les défaites et le manque de leadership dans son vestiaire. « Ma seule inquiétude pour l’instant, c’est la fin de contrat de certains joueurs. Comment allons-nous gérer ça ? Si j’étais un coéquipier de ces joueurs, je me dirais que j’ai cette possibilité de les faire briller. Il est démarqué, je vais le servir. Je vais l’aider au rebond etc. C’est ça qu’il faut faire. »

Avec plusieurs jours de repos – cinq précisément – en ce moment, les Bulls auront un virage important à gérer ce week-end, avec une rencontre contre Charlotte vendredi, puis face à New Orleans dimanche. Deux adversaires également en difficulté, parfaits pour se relancer et enfin briser cette série noire.