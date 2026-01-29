Son avenir à Chicago incertain, Coby White s’attend à tout

Il reste une semaine avant la « trade deadline » et, dans l’Illinois, Coby White sait qu’il a de bonnes chances d’être transféré par les Bulls.

Cela fait ainsi plusieurs semaines que son nom revient dans les rumeurs et le Chicago Sun-Times indique que les Timberwolves restent intéressés par ses services, tout comme les Rockets, mais que d’autres équipes pourraient également se manifester dans les jours à venir.

Rendant du même coup l’avenir de Coby White particulièrement flou, d’autant qu’il pourra tester le marché comme « free agent » non protégé, en fin de saison.

« Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser » concède-t-il en ce sens, pour le Chicago-Tribune. « Il y a bien sûr plein de scénarios possibles et il faut toujours voir les choses en se disant que c’est bien d’être désiré. Mais je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Je n’en ai aucune idée. »

Fataliste

Outre Coby White, les Bulls pourraient aussi se séparer de Tre Jones ou Ayo Dosunmu dans les prochains jours, les trois joueurs suscitant l’intérêt de plusieurs équipes. C’est la preuve que la franchise de l’Illinois pourrait enfin se décider à casser son groupe, même si Nikola Vucevic disait espérer l’inverse cette semaine.

« Je vieillis : je vais avoir 26 ans, donc je ne suis plus si jeune à l’échelle de la NBA » reconnaît d’ailleurs Coby White, à Chicago depuis 2019. « Tout dépendra de la direction dans laquelle [les dirigeants] voudront aller. S’ils décident de partir sur une reconstruction totale, avec de très jeunes joueurs, et qu’ils essaient de bâtir quelque chose sur plusieurs années, en estimant que c’est ce qu’il y a de mieux pour la franchise, alors c’est comme ça. »

En délicatesse avec son physique, le « combo guard » des Bulls aligne des statistiques similaires à celles de la saison dernière : 19 points, 4.7 passes et 3.5 rebonds (à 46% au shoot, dont 37% à 3-points).

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 25 28:48 45.7 37.0 80.0 0.3 3.2 3.5 4.7 2.3 0.7 3.1 0.1 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.