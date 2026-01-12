Ayo Dosunmu aimerait rester à Chicago mais…

Comme tant d’autres avant lui, Ayo Dosunmu profite de sa dernière année de contrat pour produire les meilleurs chiffres de sa carrière. À Chicago, il s’est ainsi imposé comme l’un des meilleurs remplaçants de la saison, avec ses 14.5 points, 3.5 passes et 2.7 rebonds de moyenne (en 26 minutes). Le tout à 52% au shoot (dont 45% à 3-points) et 87% aux lancers-francs.

Forcément, après un exercice plombé par sa blessure à l’épaule, ses bonnes performances couplées à sa situation contractuelle pourraient inciter les dirigeants des Bulls à s’en séparer, d’ici le 5 février prochain. En l’envoyant, par exemple, chez un candidat au titre ?

« La trade deadline, c’est un moment auquel tout le monde pense en NBA. On connaît tous la date, mais au-delà de ça, je n’y pense pas vraiment » reconnaît toutefois celui qui évolue dans l’Illinois depuis sa Draft en 2021 (en tant que 38e choix).

Et même bien avant, puisque Ayo Dosunmu est un pur produit de Chicago, où il est né, où il a grandi et où il a fait ses classes au lycée puis à l’université.

Les prochaines semaines seront déterminantes

Dans l’idéal, le joueur de bientôt 26 ans se dit donc ouvert – et pas qu’un peu – à l’idée de rempiler dans sa ville, chez la franchise qui l’a drafté puis lancé dans le grand bain, il y a presque cinq ans de cela.

« Bien sûr » répond-il sur son envie de rester chez les Bulls. « Ils m’ont donné ma chance et je sais pertinemment que j’adore être ici. Mais vous savez, la free agency approche, il y a tout le côté business et on comprend ce qui va avec… Au-delà de ça, il y a des gars qui m’ont aidé à devenir un meilleur joueur et le staff aussi. Je prends les matches les uns après les autres, mais j’aime évidemment Chicago. »

Précieux pour son apport offensif et son profil de plus en plus complet, au sein du deuxième banc le plus productif de la ligue, Ayo Dosunmu s’illustre également en défense depuis le début de la saison. Même si tout n’est pas encore parfait à ce niveau, malgré des progrès évidents et notables.

« Je pense qu’il a de belles capacités et un beau potentiel dans ce secteur » juge d’ailleurs son entraîneur, Billy Donovan, qui l’attendait déjà dans ce domaine, cet été. « Je pense qu’il peut même être encore meilleur, mais il s’est beaucoup impliqué durant l’intersaison pour progresser. Ce que j’apprécie chez lui, c’est ce qu’il retire des expériences et des choses qu’il apprend tout au long de la saison. »

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 32 26:11 51.5 45.0 86.7 0.6 2.1 2.7 3.5 1.7 0.7 1.3 0.3 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.