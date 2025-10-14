Ayo Dosunmu attendu en défense par les Bulls

Ayo Dosunmu a vu sa saison 2024/25 écourtée par une blessure à l’épaule, en mars, qui l’a contraint à se faire opérer. De retour sur les parquets lors de la présaison des Bulls, il s’est distingué face aux Bucks avec 22 points à 8/12 en sortie de banc. Un retour prometteur, mais Billy Donovan attend surtout de lui des progrès… en défense.

« Je pense qu’Ayo a le potentiel pour devenir un défenseur d’élite, mais il n’en est pas encore là » souligne l’entraîneur des Bulls. « Ses statistiques défensives ne reflètent pas, selon moi, ce dont il est réellement capable. »

Si Ayo Dosunmu a déjà prouvé qu’il pouvait briller offensivement, comme lors de sa performance à 34 points face aux Wizards en mars 2024, il n’a en effet pas encore confirmé qu’il pouvait être un défenseur de haut niveau. C’est pourtant précisément dans ce domaine que le joueur de 25 ans devra franchir un palier s’il veut conserver les quelque 30 minutes de jeu qu’il avait la saison passée. Et il en est pleinement conscient.

Une progression et un avenir à surveiller

« Je veux être capable de jouer à un haut niveau des deux côtés du terrain » affirme-t-il ainsi. « Cela passe par le rebond, la défense, l’utilisation de ma taille, la réussite de mes tirs et la capacité à rester résilient. Je pense pouvoir apporter tout cela à l’équipe pour que nous gagnions le plus de matchs possible. »

Le début de saison d’Ayo Dosunmu sera donc scruté de près, d’autant qu’il sera « free agent » à la fin de la saison et que les Bulls ne l’ont toujours pas prolongé. En cas de saison en demi-teinte, la franchise pourrait choisir de le laisser partir afin de concentrer ses efforts sur la prolongation de Coby White, lui aussi « free agent » à l’issue de la campagne 2025/26, mais qui offre aujourd’hui davantage de garanties offensives.

« Mon objectif principal est de prendre les choses jour après jour » conclut-il. « Je ne pense pas au mois de juillet. Cela arrivera quand ce sera le moment, mais pour l’instant, je veux rester concentré sur le présent. »

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.