Coby White cherche à se mettre en jambes

Les Bulls avaient à cœur de se venger des Nets après avoir perdu deux jours plus tôt à cause d’un tir dans les derniers instants de Michael Porter Jr. Ce dimanche, il n’aura fallu qu’un seul quart-temps pour que Chicago domine Brooklyn. Après douze minutes, les hommes de Billy Donovan comptaient déjà 17 points d’avance. Un écart qui a même atteint les vingt unités au cours du deuxième quart-temps grâce à un tir de loin de Coby White.

« Je pense que nous avions fait du bon travail lors du premier match et ce soir nous avons fait la même chose, mais les tirs sont rentrés », résume simplement Coby White. « Nous avons trouvé les mêmes tirs que lors du premier match, mais cette fois-ci, nous avons réussi à les mettre. »

L’arrière de Chicago a permis à son équipe de s’envoler en première mi-temps. Il a pu profiter du bon mouvement de balle des Bulls pour obtenir de nombreux tirs ouverts à 3-points. Au moment de rejoindre les vestiaires, Coby White avait déjà mis 16 points à 5/7 à 3-points.

« Nous avons très bien fait circuler le ballon », félicite Billy Donovan. « Nous avons trouvé de bons tirs et nous avons été plus actifs en défense. »

Après la pause, Coby White se contente d’ajouter huit points de plus à son compteur personnel pour finir la soirée avec 24 unités à 8/14 au tir et 7/11 derrière l’arc.

Prêt à enchaîner

« Vous voulez toujours mettre sept tirs à 3-points, mais cela ne va pas arriver tous les jours », souligne Coby White. « Je continue d’avoir confiance en mon travail et de passer du temps à la salle. Ce soir, mes tirs sont rentrés. »

Outre cette belle prestation, Coby White souhaite profiter de l’enchaînement de matchs à venir pour enfin se mettre en rythme. Sur la fin du mois de janvier, les Bulls vont jouer tous les deux jours à l’exception d’un « back-to-back » face aux Pacers et au Heat. C’est donc l’occasion pour Coby White d’enchaîner les matchs, lui qui ne peut pas jouer les « back-to-back » à cause de sa blessure au mollet qui avait retardé le début de sa saison.

« La chose la plus importante pour lui est de retrouver la forme qu’il a l’habitude d’avoir et je pense qu’il s’en rapproche », explique Billy Donovan. « Ensuite, il doit prendre ce que le jeu lui offre. Certains soirs, il devra faire des passes. D’autres soirs, il aura des tirs ouverts. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 21 28:26 45.3 33.8 78.3 0.3 3.3 3.6 4.5 2.3 0.8 3.0 0.0 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.