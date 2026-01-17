Michael Porter Jr. a évité une grosse désillusion aux Nets

Avec cinq défaites consécutives, et même huit revers sur leurs neuf dernières sorties, les Nets avaient absolument besoin d’une victoire face aux Bulls. Et c’était très bien parti, avec vingt points d’avance en dernier quart-temps.

Sauf que Nolan Traoré (8 points à 2/7 au tir, 7 passes décisives) et ses coéquipiers vont perdre pied. Les mauvais choix offensifs s’enchaînent, les pertes de balle aussi, et Tre Jones fait carrément passer Chicago devant !

« La leçon à retenir, c’est qu’il n’y a pas d’avance sûre en NBA. Les équipes ripostent toujours », a répondu Jordi Fernandez. « Il faut leur rendre hommage. Mais au final, il est important de réagir, car lorsque les choses tournent mal et que l’autre équipe prend l’avantage, cela peut sembler insurmontable. Les gars ont gardé leur sang-froid et ont marqué quand il le fallait. Mike a réussi un gros panier, puis on a stoppé l’adversaire. »

Il reste en effet 11.4 secondes à l’horloge quand Brooklyn prend un temps-mort, avec un point de retard au tableau d’affichage (109-110). La balle est dans les mains de Nolan Traoré, qui doit servir Michael Porter Jr.

Utiliser sa taille

« J’avais juste besoin qu’il attrape le ballon. Après ça, il sait ce qu’il doit faire », assure ainsi Jordi Fernandez. « Il l’a attrapé en tête de raquette. Il lui a été facile d’utiliser sa taille et de finir. Je suis très fier de la façon dont il s’est acquitté de sa tâche. Il a été responsable. Il a joué comme le joueur qu’il est. »

L’écran de Drake Powell permet ainsi à Michael Porter Jr. de se défaire d’Isaac Okoro et de se retrouver face au petit Coby White dans la raquette. L’aide ne vient pas et « MPJ » peut donc finir en force près du cercle !

« C’était un système pour me donner ce côté du terrain sur le ‘pin down’. J’avais l’impression d’avoir laissé tomber l’équipe lors du dernier match et, honnêtement, ce soir aussi avec une perte de balle sur la fin. J’étais déterminé à essayer de marquer. C’est ainsi qu’une équipe perdante devient une équipe gagnante » conclut le héros du soir.

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 31 33:06 48.6 40.1 84.1 1.3 6.2 7.5 3.3 2.1 1.0 2.5 0.2 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.