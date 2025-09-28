Coby White vise le All-Star Game… et un très gros contrat

Ce sera déjà la septième saison de Coby White à Chicago. Pendant longtemps, les Bulls ont hésité sur le rôle à lui offrir, entre titulaire et remplaçant notamment. Désormais, il a les clés du jeu de Billy Donovan, en compagnie de Josh Giddey, et il compte bien en profiter pour passer un cap. Et s'inviter au All-Star Game.

« Je veux gagner et devenir un joueur de calibre All-Star. C'est la prochaine étape pour moi. J'ai connu deux très bonnes saisons, avec une moyenne de 20 points par match ou quelque chose comme ça. La prochaine étape, c'est de faire un bond en avant sur le plan collectif, c'est-à-dire de gagner des matchs et de sortir de cette zone du play-in dans laquelle nous nous trouvons, et moi d'élever mon jeu à un niveau supérieur et de devenir All-Star. »

Avec les blessures sur les lignes arrières à l'Est, la tâche n'est pas complètement impossible, même si Coby White sait qu'il va devoir progresser à la fois individuellement et collectivement.

Un transfert possible ?

Le souci, c'est que le joueur de 25 ans rentre dans sa dernière année de contrat à 12.8 millions de dollars et que le Chicago Sun-Times assure qu'il a plusieurs fois expliqué aux Bulls qu'il ne prolongerait pas cette saison. C'est qu'il peut obtenir 86.9 millions de dollars sur quatre ans, alors qu'il vise beaucoup plus…

« J'adore être à Chicago. J'adore les dirigeants. J'adore mes coéquipiers. J'adore le staff. J'ai construit une excellente relation avec l'entraîneur, Billy Donovan » assure-t-il ainsi, en visant donc la « free agency » de l'été 2026. « Et si je suis destiné à rester chez les Chicago Bulls, je ne peux rien demander de plus. »

La question, c'est le positionnement de Chicago par rapport à l'avenir de Coby White, surtout maintenant que Josh Giddey a prolongé. Le club est-il prêt à miser gros sur lui l'été prochain, ou pense-t-il pouvoir trouver un terrain d'entente ? Si ce n'est pas le cas, un transfert en cours de saison est possible, pour éviter de le perdre sans contrepartie. Peut-être vers Houston, qui cherche justement à compenser la blessure de Fred VanVleet ?

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.