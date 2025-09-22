Rupture d’un ligament croisé pour Fred VanVleet !

À Houston, la saison n'a même pas encore commencé que celle de Fred VanVleet pourrait déjà être terminée ! ESPN rapporte en effet que le meneur s'est rompu un ligament croisé. Une blessure risquant bien évidemment de l'éloigner des parquets pour de longs mois et donc de lui faire rater l'intégralité de l'exercice 2025/26…

Forcément une sale nouvelle pour les Rockets, qui perdent là leur titulaire à la mène à quelques jours du début du « training camp » et à un mois du lancement de la nouvelle saison. « FVV » avait prolongé pour deux ans pendant l'été et il était le parfait relais sur le terrain d'Ime Udoka, avec qui il s'entend très bien.

On se demande maintenant ce que vont faire les dirigeants texans, puisqu'il leur faudra se renforcer au poste 1, où l'on ne trouve plus que Reed Sheppard et Aaron Holiday (voire Amen Thompson) pour assurer l'intérim. Sur le marché des « free agents », un certain Russell Westbrook attend toujours un nouveau défi et, non content d'avoir déjà joué dans le Texas, il y retrouverait des visages qu'il connaît bien : Steven Adams, Jeff Green, Clint Capela ou encore… Kevin Durant, évidemment !

Néanmoins, il faudra transférer quelqu'un pour éventuellement signer un « free agent » ensuite, car ils n'ont plus assez d'argent pour recruter.

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 ☆ TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 60 35 37.8 34.5 81.0 0.5 3.1 3.7 5.5 2.3 1.6 1.4 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.