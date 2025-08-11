Une 6e franchise en sept ans pour Russell Westbrook ?

Parmi les free agents de renom toujours sans contrat, il y a Russell Westbrook. Septième des votes pour le meilleur sixième homme sous les couleurs des Nuggets, l'ancien MVP ne prolongera pas à Denver, et il se prépare donc à porter un 6e maillot différent en sept ans !

Selon ESPN, la destination la plus probable mène à Sacramento où Domantas Sabonis a prévenu qu'il y aurait encore du changement. Selon nos confrères, Westbrook pourrait être engagé comme doublure de Dennis Schroder, qui vient de signer pour trois ans.

Début juillet, cette piste était déjà d'actualité, mais on avait souligné l'embouteillage actuel sur le backcourt avec Schroder donc mais aussi Zach LaVine, Malik Monk, Keon Ellis et Devin Carter. Ils sont déjà cinq pour deux postes, mais on sait aussi que les dirigeants lorgnent Jonathan Kuminga et que des éléments comme Malik Monk, voire Zach LaVine pourraient changer d'air d'ici la reprise de la saison.