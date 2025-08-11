Domantas Sabonis anticipe d’autres changements aux Kings

Alors que les noms de Jonathan Kuminga et de Josh Giddey circulent toujours du côté de Sacramento, Domantas Sabonis a profité de son camp de basket pour évoquer l'intersaison des Kings. Si la franchise a maintenu sa confiance en Doug Christie comme entraîneur, il y a eu pas mal de changements en coulisses et dans l'effectif avec la prise de pouvoir de Scott Perry comme GM, et les venues de Dennis Schröder (Pistons) et Dario Saric (Nuggets). Sans oublier bien sûr les sélections de Nique Clifford et Maxime Raynaud dans la Draft.

« Je pense que ce sera utile, » estime d'abord Sabonis à propos du maintien de Christie à la tête de l'équipe. « Je sais que Doug travaille dur sur le nouveau système, sur notre manière de jouer. Il va nous le transmettre pendant le camp d’entraînement. Tout l’été, nous avons déjà quelques bribes de ce nouveau système offensif, donc j’espère que quand le camp commencera, tout se passera en douceur et que nous serons prêts. »

A propos du changement de GM, Sabonis semble enthousiaste, et pour lui, il faut s'attendre à d'autres changements. « Je trouve que Scott a fait du très bon travail jusqu’à présent et qu’il essaie de redresser la situation comme tout le monde. Beaucoup de choses ont changé et il y aura probablement encore beaucoup de changements, donc nous allons attendre de voir ce qui se passera d’ici le camp d’entraînement. »

Pour l'instant, son compatriote et ami Jonas Valanciunas est parti à Denver. “C’est triste de voir un ami partir, mais en même temps, on comprend. Je suis content pour lui ; il est maintenant avec les Nuggets, la meilleure équipe de l’Ouest, et tout ce qu’il veut, c’est gagner. Je sais qu’il est heureux” assure Sabonis.

Ce qui l'enthousiasme, c'est la venue de Schroder, et à l'écouter, les Kings n'avaient plus de meneur de jeu depuis le transfert de De'Aaron Fox. “Désormais, on a un meneur du calibre d'un titulaire. Dennis est très talentueux.”