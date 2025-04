À Sacramento, Scott Perry veut créer une identité forte

En quelques mois, le visage des Kings a totalement changé. Mike Brown a été viré et De’Aaron Fox est parti – ces deux éléments étant d’ailleurs liés – puis Monte McNair, le GM, n’a pas été retenu, pour le remplacer par Scott Perry. Après une deuxième année de suite sans playoffs, la franchise se retrouve de nouveau en difficulté.

Dès lors, le nouveau GM arrive avec « un seul mandat », c’est-à-dire « construire des victoires durables et un environnement propice pour cela. » En clair, de la stabilité, qui fut justement réclamée par De’Aaron Fox, qui ne voulait pas que Mike Brown soit viré, car cela aurait voulu dire un cinquième coach en huit ans pour le meneur…

« Pour réussir, il faut de la constance et de la stabilité », assure Scott Perry. « Les gens qui me connaissent et savent ce que j’ai fait, savent que la stabilité, c’est tout pour moi. Même lors du peu de temps que j’ai passé à Sacramento, il y a huit ans, on commençait à mettre en place une stabilité, une culture. Je suis très confiant en mes capacités, mais les autres vont devoir m’aider. On est tous dans le même bateau. Chacun ne peut pas avoir son programme. Il s’agit d’un groupe, des Kings. »

Dans les mêmes termes que Joe Dumars à New Orleans, l’ancien dirigeant des Knicks et des Pistons (nommé par Joe Dumars en 2000) a deux idées en tête. Déjà, installer une nouvelle culture à Sacramento. « Chaque franchise ou entreprise doit avoir une identité. C’est ce que je ne vois pas ici encore. C’est ce que je veux faire. Que signifie être un joueur des Kings ? », demande-t-il.

« Je comprends la frustration des fans, car on n’a pas gagné beaucoup sur les 16 ou 17 dernières années »

Une question qui sera posée à chaque joueur de l’effectif. C’est la seconde idée. « Je veux que chacun joueur se regarde dans le miroir. Chacun doit se regarder en face, moi le premier. Tout d’abord, il faut être responsable : est-ce que je fais mon maximum pour que l’équipe gagne ? », poursuit le nouveau GM des Kings. « J’ai passé beaucoup de temps à Detroit et l’équipe était dure, construite sur la défense et sur le collectif. Quand les joueurs et le staff vont venir à la salle, ils doivent laisser leur programme personnel, leur ego dans la voiture. Ici, c’est le collectif avant tout. »

L’espoir né des playoffs 2023 s’est rapidement éteint et Scott Perry sait que les fans des Kings, déçus de la tournure prise par la franchise depuis quelques mois, ne vont pas se contenter de mots, qui sont souvent les mêmes utiliser encore et encore par les dirigeants qui viennent de prendre les commandes.

« Je comprends la frustration des fans, car on n’a pas gagné beaucoup sur les 16 ou 17 dernières années », constate le GM. « Avec la bonne énergie, concentration et persévérance, j’ai vu les choses s’inverser. J’ai vécu ça à Detroit. Les « Bad Boys » étaient excellents à la fin des années 1980 puis la franchise a été dans le dur. Peut-être que ça n’a pas été aussi long qu’ici, mais on n’a pas fait attention au bruit extérieur, qui disait qu’on ne pouvait pas gagner dans la durée dans un petit marché comme Detroit. On s’est retroussé les manches et on a fait six finales de conférence d’affilée, en gagnant le titre. Tout est possible, rien n’est impossible. Je suis un éternel optimiste. Il y aura des obstacles, c’est sûr, c’est la vie, c’est l’adversité. Mais on ne va pas fuir devant les problèmes, on va les affronter. »