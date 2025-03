Aux Kings, le départ de Mike Brown a précipité celui de De’Aaron Fox

Le 1er février, De’Aaron Fox jouait son dernier match sous les couleurs des Kings. Lui qui ne pensait jamais partir de Sacramento, où il évoluait depuis 2017, a fait ses valises pour rejoindre San Antonio quelques jours plus tard. Un mois après son transfert, le voilà de retour en Californie, pour retrouver ses anciens coéquipiers ce vendredi soir.

Ce divorce, qui semblait de plus en plus inéluctable au fil des semaines, trouve son origine durant l’été 2024. Alors que les Kings venaient de manquer les playoffs et que Mike Brown voulait une prolongation de contrat et une revalorisation de salaire, De’Aaron Fox a clairement donné son avis : il voulait de la stabilité.

« J’allais entamer ma huitième année et si Mike était viré, j’allais connaître mon cinquième coach », rappelle-t-il à ESPN, après ses expérience auprès de Dave Joerger, Luke Walton et Alvin Gentry. « J’ai dit à la franchise que je n’allais pas jouer pour un autre coach, mais pour une autre équipe. »

« Ils virent le coach et ne font pas une interview ? Donc, la faute était sur moi »

Ainsi, le meneur de jeu, qui sera en fin de contrat en 2026, demande à ses dirigeants de prolonger Mike Brown, mais son avis n’est pas partagé par tout le monde. « Pendant les discussions de la prolongation de Mike, certains dans le vestiaire n’en voulaient plus, voulaient qu’il soit viré pendant l’été. Je ne dirai pas qui », dit-il.

La saison est lancée, les Kings patinent et le couperet tombe : l’ancien coach des Cavaliers et des Lakers est viré. Le timing a son importance car, juste avant la décision fatale, le coach avait critiqué De’Aaron Fox. Forcément, d’aucuns pensent alors que le All-Star a demandé et obtenu la tête de son coach. Les dirigeants ne démentent pas dans la foulée, ce qui agace le joueur, qui doit se défendre tout seul.

« Ils virent le coach et ne font pas une interview ? Donc, la faute était sur moi », constate-t-il. « Est-ce que ça a pesé sur moi ? Non, je m’en fous. Mais ils sont censés protéger les joueurs et laissent finalement les choses se faire. J’ai eu le sentiment que la franchise ne me soutenait pas. »

Inutile donc pour lui d’exprimer son mécontentement. Il avait donné son avis durant l’intersaison sur Mike Brown et rien n’avait changé depuis. Comme le coach n’est plus là, son départ se précise… « Ce qui est compris n’a pas besoin d’être expliqué », résume-t-il. « Si je finissais mon contrat là-bas, ils savaient ce qui allait arriver car ils venaient de virer l’entraîneur. Ils savaient à quoi s’en tenir, il n’y avait rien à ajouter. »

C’était bien San Antonio et rien d’autre

Le message est bien compris par les dirigeants qui savent désormais que De’Aaron Fox, qui a refusé des prolongations de contrat, fera ses valises en 2026. Pour ne pas le perdre sans contrepartie, ils annoncent qu’ils écouteront les offres extérieures. Ils le font savoir à l’agent du joueur, Rich Paul, le 27 janvier. Ce dernier s’exécute en rapportant la nouvelle à son client. Le lendemain, les Kings veulent parler avec le meneur de jeu…

« Ils essaient d’avoir une discussion avec moi mais je sais déjà ce qu’ils vont me dire, puisque Rich Paul me l’a dit. Un journaliste a appelé pour sortir l’histoire, mais le GM ne m’avait rien dit encore. Donc c’était déjà sorti avant même que l’équipe ne me mette au courant. »

Enfin, De’Aaron Fox confirme qu’il avait bien une « destination préférée » en tête, en l’occurrence San Antonio, qu’il avait transmise à ses dirigeants.

« Il n’y avait pas de liste, seulement une équipe. Je voulais aller à San Antonio », assure le meneur de jeu des Spurs. « Beaucoup étaient en colère contre moi, en disant que je mettais le couteau sous la gorge des Kings en donnant une seule destination. C’est ma carrière et ceux dans la même situation feraient pareil. Ce n’est pas mon boulot d’aider à construire votre équipe. Je ne vais pas aller là où vous voulez que j’aille. Je veux ma destination. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 * All Teams 58 36 46.3 31.0 82.5 0.9 3.9 4.8 6.2 2.6 1.5 2.8 0.4 23.7 2024-25 * SAC 45 37 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 * SAN 13 34 43.7 26.4 80.7 0.5 3.6 4.2 6.6 2.7 1.8 2.5 0.4 19.3 Total 527 33 47.0 33.1 74.6 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.