On sait que, depuis deux jours, les Kings ont décidé d’ouvrir les négociations pour transférer De’Aaron Fox, d’ici la semaine prochaine et la « trade deadline » du 6 février.

Le meneur de jeu de Sacramento s’est exprimé sur la question, en confirmant – sans le dire clairement puisqu’il n’a pas le droit de demander publiquement un transfert – ses envies d’ailleurs.

« Dans cette ligue, on s’attend à l’inattendu. Des choses plus folles se sont produites », livre-t-il. « La franchise a une décision à prendre et je ne peux pas dire aux dirigeants d’écouter ou non les offres. »

Beaucoup de proches dans le Texas

Comme la date limite se rapproche très vite, De’Aaron Fox n’a pas l’intention de s’éloigner des parquets, en attendant la conclusion des négociations et son futur départ.

« Tous les jours, je suis sur le terrain, je fais mon travail. Dès que je suis sur les parquets, j’essaie de faire de mon mieux et de gagner des matches », glisse-t-il alors que lui et ses coéquipiers ont perdu à Philadelphie.

Mercredi soir, Shams Charania a d’ailleurs affirmé que le meneur de jeu de Sacramento aimerait, en priorité, rejoindre Victor Wembanyama et les Spurs. Là encore, entre les lignes, De’Aron Fox confirme qu’il a une équipe en tête, sans toutefois la nommer pour éviter les amendes. « Bien sûr que tout le monde a une destination préférée, s’il n’est pas déjà là où il aimerait être actuellement. C’est naturel », conclut-il, alors que sa femme est de San Antonio et qu’il aimerait se rapprocher de sa propre famille, qui vit entre La Nouvelle-Orléans et Houston.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 43 37 46.8 32.4 82.6 1.0 3.9 5.0 6.2 2.7 1.5 3.0 0.5 25.2 Total 512 33 47.1 33.3 74.4 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.