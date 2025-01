Les Kings vont débuter les discussions pour échanger De’Aaron Fox

Sans trop de surprise, ESPN et The Athletic expliquent que les Kings vont ouvrir les négociations pour transférer De’Aaron Fox d’ici la « trade deadline ».

Il ne reste donc que neuf jours à Sacramento pour trouver un point de chute à son meneur, et surtout une contrepartie intéressante, puisque la « trade deadline » de la NBA est fixée au 6 février prochain.

Pas d’intérêt pour les Lakers

Même si les rumeurs s’étaient calmées suite au renvoi de Mike Brown et au bon début de mandat de Doug Christie sur le banc des Kings, ce n’est pas vraiment une surprise alors que De’Aaron Fox a multiplié les signaux inquiétants pour la franchise de Sacramento, en liant sa prolongation de contrat à la compétitivité de l’équipe.

Or, malgré le sursaut suite au départ de Mike Brown, l’équipe n’est toujours que 10e de la conférence Ouest, avec 24 victoires pour 22 défaites, et se trouve toujours sous la menace des Warriors et des Spurs.

Même si son contrat va jusqu’en 2026, De’Aaron Fox pourrait donc faire ses valises dans les prochains jours, et ESPN annonce qu’il a une équipe en tête. Selon Shams Charania, il ne s’agirait toutefois pas des Lakers alors que « l’insider » local, James Ham, assure de son côté que la destination préférée du meneur serait San Antonio…

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 43 37 46.8 32.4 82.6 1.0 3.9 5.0 6.2 2.7 1.5 3.0 0.5 25.2 Total 512 33 47.1 33.3 74.4 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.