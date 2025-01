Les Rockets et le Magic également en embuscade pour De’Aaron Fox ?

Si De’Aaron Fox n’a pas officiellement demandé son transfert, l’avenir du meneur à Sacramento est très flou.

Entre son refus de prolonger avant le début de la saison, ses déclarations sur le fait qu’il voulait surtout être dans une équipe compétitive, son changement d’agent et bien sûr la situation sportive des Kings (12e à l’Ouest avec 15 victoires pour 19 défaites, le renvoi de Mike Brown…), il y a de quoi être inquiet pour les fans.

Selon Sam Amick, de The Athletic, toujours très bien informé sur la franchise de la capitale californienne, s’il doit y avoir un transfert, ce serait plutôt l’été prochain et pas d’ici la « trade deadline ».

Originaire de Houston

À court terme, Sacramento aimerait plutôt renforcer l’effectif autour du meneur de jeu, pour tenter de le convaincre de rester. Ce n’est que si toutes les tentatives du club pour pousser De’Aaron Fox à prolonger échouent qu’un transfert sera alors envisagé. Alors que, logiquement, de nombreux clubs sont aux aguets.

On a ainsi déjà évoqué le très fort intérêt des Spurs, qui aimeraient bien l’associer à Victor Wembanyama, mais aussi celui du Heat ou des Lakers. Mais The Athletic rajoute les pistes menant au Magic et aux Rockets, alors que De’Aaron Fox est originaire de Houston…

Mais Sacramento peut se permettre de jouer (un peu) la montre, car De’Aaron Fox est sous contrat jusqu’en 2026.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 34 37 49.2 32.9 80.4 1.1 3.9 5.0 6.2 2.8 1.6 3.4 0.4 26.8 Total 503 33 47.3 33.4 74.1 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.8 0.4 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.