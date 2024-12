Les Spurs en embuscade pour De’Aaron Fox…

De’Aaron Fox est-il en train de s’impatienter ? Alors que ses Kings (13 victoires – 15 défaites) ne décollent pas cette saison malgré l’arrivée de DeMar DeRozan, le meneur multiplie les signes inquiétants pour Sacramento.

Ayant refusé de prolonger son contrat en amont de la saison, il a aussi plusieurs fois expliqué que s’il espérait continuer l’aventure avec les Kings, tout dépendrait de la compétitivité de l’équipe. En gros, s’il sent que le roster ne lui permet pas de viser les playoffs, voire davantage, il n’hésitera pas à faire ses valises.

D’ailleurs, selon The Athletic, son agent Rich Paul était à Sacramento jeudi soir, pour assister au match entre les Kings et les Lakers, et il en a profité pour discuter avec le GM, Monte McNair, et son assistant, Wes Wilcox.

Du renfort pour éviter un départ ?

Pas de demande de transfert mais une discussion sur le plan de la franchise, afin de remonter dans la hiérarchie de la conférence Ouest… et ainsi s’éviter de grosses turbulences.

Certes, De’Aaron Fox est encore sous contrat l’année prochaine, mais si Sacramento manque encore les playoffs, il pourrait bien demander à partir vers des cieux plus compétitifs. Ça pourrait même se faire d’ici la « trade deadline » si les choses tournent vraiment mal dans les prochaines semaines pour la troupe de Mike Brown.

On n’en est pas encore là mais de nombreuses équipes sont logiquement en embuscade pour le All-Star, et The Athletic cite en particulier les Spurs, qui aimeraient bien l’associer à Victor Wembanyama.

Pour empêcher ce scénario, les Kings doivent rebondir, soit grâce à leur groupe en place, soit par un transfert. Jerami Grant, John Collins, Jonas Valanciunas, Kyle Kuzma et Cam Johnson sont listés comme des cibles potentielles, alors que ce sera sans doute trop compliqué de faire venir Zach LaVine ou Brandon Ingram.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 28 37 48.0 32.6 80.5 1.1 3.9 5.0 6.1 2.7 1.7 3.5 0.3 26.2 Total 497 33 47.2 33.3 74.0 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.8 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.