De’Aaron Fox maintient la pression sur les Kings…

Prolongera, prolongera pas ? C’est la question que beaucoup se posent concernant De’Aaron Fox depuis plusieurs semaines.

Verrouillé chez les Kings jusqu’en 2026, le meneur aurait pu prolonger durant l’été mais il a préféré attendre jusqu’à la prochaine intersaison. Notamment pour voir quelle direction prendrait sa franchise. Après deux mois de compétition, les résultats restent mitigés (13 victoires – 14 défaites) et accéder aux playoffs ne sera pas une mince affaire.

Autant dire que la menace plane au-dessus de Sacramento : « Je veux m’assurer que nous sommes en position de gagner à l’avenir, car c’est ce que je souhaite plus que tout » détaille ainsi De’Aaron Fox dans le podcast de Draymond Green.

« Je sais que je gagnerai suffisamment d’argent n’importe où, donc je vais m’en sortir, à moins d’une blessure qui vienne mettre fin à ma carrière, et que Dieu m’en préserve. Au-delà de ça, je sens que je vais continuer de progresser chaque année. »

L’argent n’est pas une donnée majeure

En clair, le All-Star des Kings continue de prioriser la réussite collective à l’argent, à l’approche de son 27e anniversaire et alors qu’il tourne à près de 26 points, 6 passes, 5 rebonds et 2 interceptions de moyenne.

À noter que, s’il re-signait avec Sacramento avant le début de cette saison régulière, De’Aaron Fox pouvait toucher 165 millions de dollars sur trois ans. En attendant un an, il pourrait recevoir 229 millions de dollars sur quatre ans, voire carrément 345 millions de dollars sur cinq ans en étant retenu dans une All-NBA Team en 2024/25 !

« J’adore la ville, j’adore être ici et j’ai fondé ma famille ici, les grands-parents de mes enfants se trouvent là, donc j’adorerais rester et prendre ma retraite ici » assure-t-il. « Combien de personnes peuvent dire qu’elles ont joué pour une seule équipe au cours de leur carrière ? Je veux faire partie de ce cercle fermé, mais je veux aussi gagner. J’entre dans mes meilleures années, donc [mes dirigeants] savent que je vais tout donner, mais ils doivent aussi en faire autant. Voilà où nous en sommes. »

Homme de base du projet californien

Dans le camp californien, on tient évidemment beaucoup à De’Aaron Fox, considéré comme la pièce la plus importante de leur puzzle avec Domantas Sabonis. D’où la récente arrivée de DeMar DeRozan pour les entourer… même si la greffe peine pour le moment à prendre sur le plan comptable.

Comme il y a deux mois, le gaucher exige donc des garanties avant de rempiler éventuellement avec les Kings, sa franchise de toujours.

« Est-ce que l’on donne l’impression de continuer de progresser saison après saison ? Est-ce que l’on pourra être compétitifs au plus haut niveau ? » se demande-t-il en tout cas. « Si on peut le montrer cette saison, alors je signerais une prolongation dès à présent. Sinon, il me restera encore un an de contrat. Tel est mon état d’esprit. Saurons-nous jouer pour le titre et saurons-nous réellement être compétitifs sur le long terme ? »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 27 37 48.3 32.4 79.7 1.1 3.9 5.1 6.1 2.6 1.6 3.5 0.3 26.2 Total 496 33 47.2 33.3 74.0 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.8 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.