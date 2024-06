De’Aaron Fox a préféré attendre plutôt que prolonger aux Kings

À deux ans de la fin de son contrat (72 millions de dollars garantis), De’Aaron Fox va doucement, mais sûrement, commencer à réfléchir à son avenir. Au sortir d’une année sans playoffs, les Kings ont ainsi tout intérêt à ne pas se rater sportivement, aussi bien la saison prochaine que celle d’après.

Car le meneur semble toujours nourrir de grandes ambitions, individuellement et collectivement, ne recherchant maintenant que la compétitivité à ce stade de sa carrière. Preuve en est : The Athletic rapporte que le All-Star a préféré attendre avant de re-signer à Sacramento, pour se laisser le temps de voir comment l’effectif californien prendrait forme et donc dans quelle direction irait sa franchise.

La bonne nouvelle pour les Kings, c’est qu’ils ont déjà contenté De’Aaron Fox en s’assurant les services de Mike Brown pour trois ans de plus. Autre bonne nouvelle : la prolongation attendue de Malik Monk, comme souhaité par son coéquipier et ami de longue date.

En clair, la continuité semble (enfin) de mise à Sacramento et c’est tout ce qui enchante son meneur gaucher aux 26.6 points, 5.6 passes, 4.6 rebonds et 2.0 interceptions de moyenne. Ne reste plus qu’à poursuivre sur cette lancée, et retrouver les playoffs, pour le conserver au-delà de l’été 2026…

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.7 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 Total 469 33 47.1 33.4 73.6 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.