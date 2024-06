Malik Monk va prolonger aux Kings

On le pensait sur le départ, prêt à décrocher un énorme contrat loin des Kings, mais Malik Monk a décidé de prolonger son bail à Sacramento. Considéré comme l’un des meilleurs « sixième homme » depuis deux saisons, l’ancien arrière des Hornets et des Lakers va s’engager, selon ESPN, pour un contrat de 78 millions de dollars sur quatre ans. C’était le maximum auquel il pouvait prétendre aux Kings, et c’est plutôt une belle affaire pour Sacramento. Le joueur aura la possibilité de tester la « free agency » à la fin de la troisième année.

Dauphin de Naz Reid pour le Sixth Man Award, Malik Monk était la priorité de l’été des Kings, et après la prolongation de Mike Brown, c’est un nouveau signe de stabilité. Touché à un genou, il avait manqué la fin de la saison régulière et le « play-in ». Une absence trop difficile à combler pour les Kings, éliminés par les Pelicans.

À 26 ans, Malik Monk devrait à nouveau être 6e homme la saison prochaine, au relais de son ami De’Aaron Fox et de l’arrière titulaire, que ce soit Kevin Huerter, Chris Duarte ou Keon Ellis.

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.1 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 9.0 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.4 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 Total 458 22 43.3 35.5 84.4 0.4 2.1 2.5 2.8 1.5 0.6 1.5 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.