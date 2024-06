De’Aaron Fox satisfait de voir Mike Brown prolonger à Sacramento

Même si les négociations ont été difficiles, Mike Brown a bien obtenu ce qu’il voulait il y a trois semaines. C’est-à-dire une revalorisation de son contrat, avec 10 millions de dollars par an (primes incluses), et une prolongation qui lui permet d’être à la tête des Kings jusqu’en 2027. Tout cela a été accueilli avec satisfaction par De’Aaron Fox.

« On parle de stabilité. Il ne faut pas confondre avec le fait de stagner, mais c’est bien d’avoir une sorte de noyau et un coach », se réjouit le meneur de jeu. « Tout peut changer en un clin d’œil dans la ligue, puisque Monty Williams vient de se faire virer. On ne sait jamais. Donc avoir de la stabilité pour avancer, c’est très bien. On peut construire à partir de ça. »

Il faut rappeler que De’Aaron Fox a connu quatre coaches en sept saisons avec Sacramento. Il a commencé sous Dave Joerger, pendant deux ans, avant deux autres saisons aux côtés de Luke Walton. Ce dernier repart pour l’exercice 2021/22, mais il est viré et remplacé par Alvin Gentry.

L’importance de la stabilité

Enfin, en 2022, bonne pioche des dirigeants qui vont chercher Mike Brown et la franchise retrouve les playoffs en 2023, 17 ans après sa dernière participation. « C’est mon quatrième coach et je viens d’une situation qui était tout sauf stable », précise la star de Sacramento. « Avoir cette stabilité, ça aide sur le long terme. »

Les Kings, défaits dans le « play-in » face aux Pelicans, vont donc commencer une troisième saison de suite avec l’ancien coach de Cleveland, et après des exercices à 48 et 46 victoires, il peut y avoir de l’optimisme en Californie pour enchaîner un troisième exercice d’affilée dans le positif.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.7 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 Total 469 33 47.1 33.4 73.6 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.