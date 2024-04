Les Kings vont maintenant essayer de convaincre Malik Monk de rester

Face aux Kings cette nuit, Larry Nance Jr. a été l’une des étincelles venues du banc des Pelicans. Avec ses 13 points, il s’est, sans le savoir, montré plus productif que… tout le banc adverse. « Davion (Mitchell) a apporté 10 points en venant du banc, mais on avait besoin d’un peu plus de plusieurs joueurs […] parce que 105 points ce n’est pas énorme », peut regretter Mike Brown.

En-dehors de son second meneur, seuls deux autres points ont été inscrits par Sasha Vezenkov parmi ses remplaçants. Un apport comparable à la manche précédente face aux Warriors. Mais cette nuit, certains titulaires – Keegan Murray et Keon Ellis – ont beaucoup moins bien shooté (4/19 aux tirs).

Difficile dans ce contexte de ne pas penser aux deux grands absents côté Kings, Kevin Huerter et surtout Malik Monk, qui, avec plus de 15 points de moyenne, a bouclé son meilleur exercice en carrière. « Les gens qui nous ont vus jouer savent qu’il devrait être sixième homme de l’année », lâche De’Aaron Fox.

Son énergie aurait fait beaucoup de bien à l’attaque californienne cette nuit, empêtrée dans une rencontre assez fermée. On rappellera que Malik Monk, en playoffs l’an dernier face aux Warriors, avait montré qu’il n’avait pas peur du moment : 19 points de moyenne sur la série.

Partir pour un juteux contrat ?

Des performances tellement remarquées qu’il devrait être demandé durant l’intersaison. Le joueur de 26 ans arrive en effet à la fin de son contrat, avec lequel il touchait un peu moins de 10 millions de dollars cette saison.

Les Kings, qui devront déjà sortir près de 80 millions de dollars pour la paire De’Aaron Fox – Domantas Sabonis, ne devraient pas pouvoir lui proposer plus de 17 millions à l’année. Suffisant pour convaincre Malik Monk de rester ?

« C’est du business au final. Avec ce qu’il nous a donné en deux ans, il a montré sa valeur, ce qu’il pouvait faire pour une équipe. Je serai heureux pour lui, qu’il soit avec nous ou non », se projette ainsi De’Aaron Fox qui va tenter de convaincre son ami de rempiler en Californie.

« Bien sûr (qu’il va essayer). Mais l’argent parle. On ne peut pas jouer à ce jeu éternellement. On dispose d’une fenêtre très courte pour jouer au basket. Tout le monde ne sera pas Bron (James) ou CP (Chris Paul), et ne jouera pas 19 ou 20 ans. Vous devez être en mesure d’être payé quand vous le pouvez. C’est ce que Vince Carter m’a dit. Il a joué 21 ou 22 ans. J’aimerais qu’il revienne, mais je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve », conclut-il.

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.1 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 9.0 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.4 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 Total 458 22 43.3 35.5 84.4 0.4 2.1 2.5 2.8 1.5 0.6 1.5 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.