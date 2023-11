De’Aaron Fox a soif de trophées

Sur la lancée de leur saison dernière, les Kings ont pris le bon wagon de la conférence Ouest sur ce début d’exercice 2023/24 après un nouveau succès de prestige cette nuit face à Golden State, avec notamment un De’Aaron Fox qui joue comme un MVP en puissance.

Après avoir grandement contribué à replacer Sacramento dans le haut du tableau de sa conférence, le « franchise player » californien veut poursuivre de nouveaux défis, et le plus glorieux d’entre eux serait de ramener un titre à la ville de Sacramento, qui n’a encore jamais connu l’ivresse du sacre (le seul titre de la franchise, en 1951, date de l’époque où les Royals/Kings jouaient à Rochester, dans l’Etat de New York).

« Après avoir été All-Star, All-NBA, on attend de moi que je joue à un certain niveau. Je ne dirais pas que c’est une pression supplémentaire. J’aime aller sur le terrain. J’aime jouer. J’aime avoir le meilleur défenseur adverse sur moi. Je veux être le meilleur joueur sur le terrain tous les soirs. Mais au final, on veut gagner des titres. Je ne pourrai pas jouer au basket éternellement et je veux pouvoir apporter une bague à la ville », confie De’Aaron Fox dans un entretien accordé à Andscape.

Les planètes sont enfin alignées

Le meneur apprécie également de pouvoir enfin bénéficier d’un groupe à la hauteur de ses ambitions, lui qui a attendu six ans avant de disputer sa première série de playoffs. Forts de leur troisième place acquise la saison dernière et avec un groupe qui a peu évolué, les Kings ont plus que jamais les armes pour rivaliser avec la concurrence.

« J’ai toujours voulu gagner un titre. Mais est-ce que ça aurait été réaliste à l’époque ? Non, ça ne l’aurait pas été. Mais je pense que lorsqu’on joue à notre meilleur niveau, tant sur le plan offensif que défensif, on peut rivaliser avec n’importe qui », a-t-il ajouté.

Pour lui, Sacramento a toutes les cartes en main pour pouvoir exécuter son plan. Chacun a son rôle, et si tout le monde parvient à l’honorer, De’Aaron Fox ne voit pas de limite à cette équipe.

« On peut shooter, on a des gars qui peuvent scorer dans la raquette, on peut produire de l’attaque à partir d’un rien, on est en tête de la ligue pour les passes décisives et on a des joueurs qui, s’ils doivent jouer en isolation, peuvent aller chercher un panier. Et chaque fois que vous avez besoin d’un panier, vous avez besoin de gars comme ça. Évidemment, on ne veut pas jouer comme ça tout le temps. Mais quand on en arrive là, il faut avoir des gars qui peuvent aller te chercher un panier. On a ça. Et tout au long d’un match, quand le ballon circule et que les gars mettent leurs tirs, on devient difficile à arrêter ».

Et le titre de MVP ?

Parmi les joueurs les plus complets de la ligue au niveau statistique, le meneur des Kings sait aussi qu’une bonne saison de Sacramento pourrait lui permettre de gagner des points dans la course au MVP. Plus question en tout cas de se cacher par rapport à cette ambition devenue aujourd’hui légitime.

« Je veux continuer à jouer à un haut niveau. Si je le gagne, c’est cool. Si je ne le gagne pas, ce n’est pas grave. Je ne me suis jamais dit : « Je veux gagner le titre de meilleur joueur’, mais j’ai l’impression que c’est une possibilité réelle. Mais je dois évoluer au niveau le plus élevé plus souvent qu’à un bon niveau. Je veux être un grand joueur dans cette ligue ».

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 10 36 48.0 37.2 75.7 1.0 3.3 4.3 6.0 2.9 1.6 1.9 0.3 29.9 Total 405 32 47.3 32.3 73.7 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.