De’Aaron Fox joue comme un MVP

All-Star la saison passée, mais aussi élu dans la All-NBA Third Team, De’Aaron Fox peut-il franchir un palier supplémentaire ? Le meneur des Kings vient de planter 43 points à la défense des Spurs, et sa plus grande fiabilité à 3-points (38%) le rend encore plus dangereux. Il est d’ailleurs le meilleur marqueur de la NBA avec 32.2 points par match, devant Joel Embiid et Luka Doncic, même s’il a raté cinq matchs à cause d’une grosse entorse.

« Il a énormément bossé dans ce domaine », rapporte Mike Brown. « Il n’y a rien qui puisse me surprendre dans la mesure où il est capable de shooter comme ça, de marquer de près comme de loin… Il est rapide, athlétique, intelligent… »

Le meneur le plus sous-estimé de la NBA ?

Pour Mike Brown, c’est incompréhensible que De’Aaron Fox ne soit pas mentionné pour le trophée de MVP. « La seule chose qui me surprenne, c’est que dans toutes les listes que je vois sur ces MVP, je ne vois pas du tout son nom… Cela m’étonne. Je suis surpris de ne pas voir son nom mentionné sur cette liste. Même quand on commence à parler des meneurs de jeu, son nom n’est pas mentionné. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est une erreur. »

Élu Clutch Player of the Year la saison passée, De’Aaron Fox entend bien conserver ce trophée, et il est toujours le joueur le plus efficace dans les 4e quart-temps.

Cette saison, après six matches, il inscrit 9.8 points en moyenne dans le dernier quart-temps. Les Spurs peuvent en témoigner puisqu’il a été décisif face à eux avec 14 points dans le dernier quart-temps.

« Mes coéquipiers attendent de moi que je sois plus agressif en fin de match », rappell-t-il. « J’essaie d’être agressif tout au long du match, mais je crois que je l’ai déjà dit, le quatrième quart-temps est un peu différent ».