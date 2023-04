Clutch Player of the Year 2023 | De’Aaron Fox, premier lauréat du trophée

Étincelant pour ses premiers playoffs en carrière (31.0 points, 7.0 passes et 3.5 interceptions de moyenne après deux matchs face aux champions en titre), De’Aaron Fox démontre semaine après semaine qu’il est, à ce jour, le joueur le plus décisif de la ligue.

Après Jaren Jackson Jr. nommé Défenseur de l’année 2023 hier, il n’est donc guère surprenant d’apprendre que le meneur des Kings remporte le trophée de « Clutch Player of the Year » 2023. Il a été logiquement, et largement, préféré à Jimmy Butler et DeMar DeRozan, deux autres références en la matière.

Pour ce qui est déjà du « clutch time », qui désigne les cinq dernières minutes d’un match dont l’écart est inférieur ou égal à cinq points, De’Aaron Fox a dominé de la tête et des épaules la concurrence dans ce cas de figure : 5.0 points de moyenne (leader en NBA) et 194 points au total (leader en NBA).

Mais le néo-All-Star de 25 ans n’est pas non plus en reste dans le quatrième quart-temps, où il cumule 7.8 points de moyenne (6e en NBA) et 547 points au total (2e en NBA), ainsi qu’en prolongation, où il cumule 6.4 points de moyenne (leader en NBA) et 32 points au total (4e en NBA).

De la saison de De’Aaron Fox, on retiendra surtout plusieurs « game winners » : un 3-points inscrit au buzzer de la prolongation à Orlando, un double-pas inscrit à 0.4 seconde de la fin dans l’Utah, deux lancers-francs inscrits à 0.3 seconde de la fin à Houston ou encore un 3-points inscrit à 0.7 seconde de la fin à Chicago.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 Total 395 32 47.2 32.1 73.6 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.