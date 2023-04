Défenseur de l’année 2023 | Jaren Jackson Jr. pose ses griffes sur le trophée

Meilleur contreur de la ligue depuis deux ans et pierre angulaire de la défense des Grizzlies depuis son arrivée en NBA (ou presque), Jaren Jackson Jr. était promis à remporter un jour le titre de « Defensive Player of the Year » et son heure est déjà venue, car il vient d’être élu Défenseur de l’année 2023 !

Préféré à Brook Lopez et Evan Mobley, les deux autres finalistes de ce trophée, l’intérieur de Memphis succède donc à Marcus Smart, sacré en 2022. À seulement 23 ans, il n’est autre que le deuxième plus jeune DPOY de l’histoire, derrière Dwight Howard, également âgé de 23 ans en 2009, mais encore plus précoce de quelques jours.

Nommé All-Star pour la toute première fois cette année, appelé à figurer dans la « All-Defensive First Team » et aux portes d’une sélection dans l’une des trois « All-NBA Teams » de la saison 2022/23, le tentaculaire Jaren Jackson Jr. (5.0 rebonds défensifs, 3.0 contres, 1.0 interception) possède une influence monstre sur les performances des Grizzlies en défense, malgré un nombre de fautes toujours assez élevé.

Des Grizzlies qui, dans le sillage de leur « licorne » se sont imposés, entre autres, comme la meilleure équipe pour faire baisser le pourcentage au shoot de leurs adversaires, la 2e meilleure équipe au contre, la 3e meilleure équipe à l’évaluation défensive, la 3e meilleure équipe à l’interception, la 4e meilleure équipe au rebond défensif ou encore la 5e meilleure équipe au nombre de points accordés dans la peinture.

Associé à Steven Adams puis Xavier Tillman Sr. dans la raquette, « JJJ » est ainsi au coeur de la belle solidité de Memphis dans ce secteur de jeu. Il faut dire que sa mobilité, sa taille, sa longueur de bras, son sens du timing et de l’anticipation, ainsi que sa puissance en font assurément l’un des meilleurs défenseurs de sa génération et il se pourrait bien que ce premier titre de « Defensive Player of the Year » ne soit pas le dernier.

On peut en tout cas s’attendre à ce qu’il présente mercredi soir le « Hakeem Olajuwon trophy » à son public, en marge du Game 2 face aux Lakers.

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.6 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.1 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 Total 267 27 46.6 35.2 79.0 1.4 4.1 5.5 1.1 3.7 0.9 1.7 2.1 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.