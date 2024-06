La course au MVP | Vers un nouveau duel entre Nikola Jokic et Joel Embiid ?

Petit changement cette année. Plutôt que de proposer une course au MVP hebdomadaire, qui se répétait trop souvent à nos yeux, nous avons décidé d’opter pour une course au MVP mensuelle.

Pour ce premier (gros) mois de compétition, c’est Joel Embiid qu’on place en tête, alors que Nikola Jokic ou Shai Gilgeous-Alexander sont en embuscade et que Luka Doncic, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo ou encore Tyrese Haliburton sont aussi à surveiller.

La nouvelle lutte à distance entre Joel Embiid et Nikola Jokic risque d’ailleurs de nous faire vibrer durant toute cette campagne. Comme en 2021, 2022 puis 2023 car, ces saisons-là, ils avaient déjà occupé les deux premières places du scrutin pour le MVP. En cas de quatrième occurrence, cela égalerait tout simplement le record de la rivalité LeBron James – Kevin Durant : quatre années où ils ont squatté le Top 2 du vote pour la plus célèbre des récompenses individuelles.

Joel Embiid vise un doublé et un triplé

Récompensé en mai dernier, Joel Embiid s’avance en candidat crédible à sa propre succession. Orphelin de James Harden mais à présent épaulé par un Tyrese Maxey explosif, le « Process » n’a pas ralenti la cadence statistiquement (quasiment 32 points, 11 rebonds, 7 passes, 2 contres et 1 interception de moyenne) et collectivement (Top 4 à l’Est), se prenant logiquement à rêver du 16e doublé de l’histoire du MVP. Voire un premier trophée de Défenseur de l’année, au vu des bases sur lesquelles il est également parti dans ce secteur…

En outre, toujours solidement installé en tête du classement des meilleures moyennes de points, Joel Embiid pourrait ajouter un troisième titre consécutif de meilleur marqueur de la ligue à son palmarès ! Un exploit que seuls George Mikan, Neil Johnston, Wilt Chamberlain, Bob McAdoo, George Gervin, Michael Jordan, Kevin Durant et James Harden ont réalisé par le passé. Preuve de la marque qu’est en train de laisser « JoJo » dans les livres d’histoire de la NBA.

Nikola Jokic pour asseoir sa domination ?

Reste que Nikola Jokic est tout aussi impressionnant dans le Colorado, pour contrecarrer les plans de Joel Embiid. Nouvelle machine à « triple-double », le Serbe a redémarré en trombe au sortir de son premier titre NBA et de son premier trophée de MVP des Finals. S’il venait à rafler le MVP de la saison régulière la saison suivant son titre de MVP des Finals, il deviendrait le sixième joueur à enchaîner, dans cet ordre, MVP des Finals puis MVP de la saison régulière. Imitant Kareem Abdul-Jabbar (1971-1972), Bill Walton (1977-1978), Larry Bird (1984-1985), Michael Jordan (1991-1992, 1997-1998) et enfin LeBron James (2012-2013).

Par ailleurs, en ajoutant un troisième « Michael Jordan Trophy » à son palmarès grâce à ses performances XXL avec Denver (en particulier sans Jamal Murray…), Nikola Jokic intégrerait le club des triples vainqueurs. Club actuellement composé de Moses Malone, Magic Johnson, Larry Bird, LeBron James, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar, rien que ça !

La concurrence se tient prête…

Dans l’ombre de Joel Embiid et Nikola Jokic, ils sont plusieurs à pouvoir se mêler à la course pour le « Michael Jordan Trophy ». C’est le cas notamment de Shai Gilgeous-Alexander, qui ne cesse de faire des merveilles à la tête d’une surprenante équipe du Thunder. Un descriptif qui pourrait parfaitement s’appliquer à Anthony Edwards chez des Wolves qui ne finissent pas non plus de cartonner dans la conférence Ouest.

Plus à l’Est, n’oublions évidemment pas les candidatures de Jayson Tatum, le leader de la meilleure équipe de la ligue (Boston), ou de Giannis Antetokounmpo, qui reste statistiquement irréprochable malgré les débuts mitigés de Milwaukee. Quant à Tyrese Haliburton, il a une belle tête d’outsider avec ses prestations de grande classe au volant de l’attaque d’Indiana.

Enfin, les performances de Luka Doncic ne sont pas à sous-estimer au vu du bon démarrage des Mavericks. Idem pour celles de Kevin Durant, excellent pour maintenir les Suns à flot pendant un mois.

COURSE AU MVP : NOTRE TOP 5

1 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 12 victoires, 5 défaites – 4e à l’Est.

Matchs : 16 disputés sur 17 possibles.

Stats : 32.0 pts, 11.3 reb, 6.6 pads, 1.0 int, 1.9 ctr et 3.7 pdb en 35 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 32% à 3-pts et 88% aux lancers.

2 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 12 victoires, 6 défaites – 3e à l’Ouest.

Matchs : 17 disputés sur 18 possibles.

Stats : 28.8 pts, 13.4 reb, 8.9 pads, 1.2 int, 0.8 ctr et 3.2 pdb en 34 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 31% à 3-pts et 79% aux lancers.

3 – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Bilan : 11 victoires, 5 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 15 disputés sur 16 possibles.

Stats : 30.4 pts, 6.1 reb, 6.2 pads, 2.3 int, 0.9 ctr et 2.3 pdb en 34 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 36% à 3-pts et 94% aux lancers.

4 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 10 victoires, 6 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 16 disputés sur 16 possibles.

Stats : 30.5 pts, 7.9 reb, 7.8 pads, 1.3 int, 0.4 ctr et 3.9 pdb en 35 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 39% à 3-pts et 77% aux lancers.

5 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 13 victoires, 4 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 17 disputés sur 17 possibles.

Stats : 28.1 pts, 8.9 reb, 4.1 pads, 1.2 int, 0.4 ctr et 3.2 pdb en 37 min.

Pourcentages : 49% aux tirs, 37% à 3-pts et 80% aux lancers.

Mentions : Anthony Edwards (Wolves), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Kevin Durant (Suns), Tyrese Haliburton (Pacers)…





Votez pour le MVP du mois de novembre