Le trophée de MVP de la saison régulière devient le « Michael Jordan Trophy »

Quintuple MVP de la saison régulière, Michael Jordan a (enfin) un trophée à son nom et il s’agit justement de celui décerné au meilleur joueur de la saison, devenu le « Michael Jordan Trophy ». Une annonce faite aujourd’hui par la NBA, dans le cadre de sa vaste campagne de refonte des trophées individuels.

Jusqu’à présent, le MVP recevait le « Maurice Podoloff Trophy », du nom du premier commissioner de la ligue. Ce n’est désormais plus le cas, car il portera donc le nom de Michael Jordan, légendaire arrière des Bulls au palmarès long comme le bras. Celui-ci a d’ailleurs aidé à la conception de ce tout nouveau trophée, avec Mark Smith, ancien directeur de création chez Jordan Brand.

En outre, la NBA a également annoncé la refonte de quatre autres trophées emblématiques de la ligue, ainsi que la création d’un trophée inédit.

Cinq autres légendes mises à l’honneur

Parmi eux, le trophée de Défenseur de l’année devient le « Hakeem Olajuwon Trophy », pour honorer Hakeem Olajuwon, double vainqueur de ce prix et considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur intérieur de l’histoire.

Le trophée de Rookie de l’année se nomme quant à lui le « Wilt Chamberlain Trophy », afin de rendre hommage à Wilt Chamberlain, sans doute auteur de la meilleure saison rookie de l’histoire en 1959/60 : 37.6 points et 27.0 rebonds de moyenne, avec le titre de MVP en prime…

Pour ce qui est du trophée de Sixième homme de l’année, il devient le « John Havlicek Trophy », en l’honneur de John Havlicek, sorti du banc des Celtics lors de ses sept premières saisons dans la ligue (19.3 points, 6.2 rebonds et 3.5 passes de moyenne), en étant sur cette période un élément-clé lors des six titres de Boston et en étant All-Star à quatre reprises. Avant de finalement devenir titulaire, à partir de 1969/70.

Le trophée de Progression de l’année se nommera de son côté le « George Mikan Trophy », du nom de George Mikan, premier intérieur dominateur de l’histoire, qui a également donné son nom à un célèbre exercice, le « Mikan Drill », qui a aidé de nombreux joueurs à améliorer leur jeu.

Enfin, la NBA s’est aussi permise de créer un trophée pour le Joueur le plus décisif (ou clutch) de la saison et il portera le nom de Jerry West, pour s’appeler le « Jerry West Trophy ». On se souvient ainsi que l’illustre arrière des Lakers était surnommé « Mr. Clutch » quand il jouait.

Hakeem Olajuwon Trophy

Wilt Chamberlain Trophy

John Havlicek Trophy

George Mikan Trophy

Jerry West Trophy