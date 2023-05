MVP 2023 | Joel Embiid met fin à la domination de Nikola Jokic !

À 29 ans, après avoir terminé à la 2e place du vote en 2021 puis 2022, Joel Embiid ajoute enfin son nom au palmarès du MVP, autrement dit la plus prestigieuse des récompenses individuelles !

Préféré à Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, le Camerounais succède justement au « Joker » des Nuggets, décoré lors des deux dernières années, pour devenir le 5e joueur des Sixers à décrocher ce trophée après Wilt Chamberlain (1966, 1967, 1968), Julius Erving (1981), Moses Malone (1983) et Allen Iverson (2001).

Un sacre auquel on pouvait s’attendre à mesure que la saison avançait, car Joel Embiid n’a comme souvent pas ménagé ses efforts pour conduire Philadelphie jusqu’à la 3e place de la conférence Est (54-28) : 33.1 points, 10.2 rebonds, 4.2 passes, 1.7 contre et 1.0 interception de moyenne, à 55% au shoot (dont 33% à 3-points) et 86% aux lancers !

Meilleur marqueur de la ligue pour la deuxième fois consécutive, l’intérieur All-Star n’est accessoirement que le 6e joueur non-américain à rafler la mise, en plus de devenir le 14e pivot de l’histoire à remporter ce titre tant convoité. Reste à savoir si celui qui a été naturalisé Français, et pourrait donc défendre les couleurs de l’Équipe de France, réussira à s’établir comme le premier MVP sacré champion la même année depuis Stephen Curry (2015)…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.