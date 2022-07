Joel Embiid est officiellement naturalisé français !

C’est écrit noir sur blanc au Journal officiel : depuis le 5 juillet 2022, Joel Embiid est naturalisé français ! Evasif sur la question lorsqu’il était interrogé, le pivot des Sixers est donc allé au bout de la démarche, et il peut donc désormais prétendre à une sélection en Equipe de France.

Comme pour Lorenzo Brown, naturalisé espagnol, l’hypothèse de la présence d’Embiid sous le maillot des Bleus pour la Coupe du monde 2023 et/ou les Jeux olympiques 2024 devrait faire couler beaucoup d’encre.

Cela fait quatre ans que la rumeur de l’arrivée du pivot camerounais en Equipe de France circule, et les réactions n’ont pas manqué. A commencer par le joueur lui-même. C’était en mai dernier.

« Je n’ai jamais dit que j’allais jouer pour la France, juste que c’était une possibilité. On ne sait jamais. Je n’ai jamais pensé à jouer au niveau international jusque-là parce que je dois être en bonne santé d’abord. Je dois jouer quelques années (sans blessure) avant de penser à une équipe nationale » avait-il expliqué. « Après, c’est compliqué. Je viens du Cameroun mais il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu’ils arrangent tout ça. J’aime mon pays, je suis patriote. Je veux jouer pour mon pays. Si j’ai un choix à faire, ce sera le Cameroun en premier, s’il y a un bon cadre, parce que c’est de là que je viens. Mais à un moment donné, ce ne sera pas ma décision à moi seul. Il y a aussi l’équipe (Philadelphie), qui a investi 150 millions de dollars sur moi. C’est beaucoup d’argent pour laisser partir leur joueur dans un endroit où il n’y aurait pas un bon cadre médical. Donc, il y a mon pays, il y a la France, il y a les Etats-Unis aussi. Je veux seulement être dans un bon encadrement. »

« On devra avoir l’accord de la FIBA, qui a plutôt tendance à favoriser des joueurs qui renforceraient les pays africains »

Du côté de la Fédération, on reconnaissait que des contacts étaient pris.

« On a eu des contacts avec lui, Patrick Beesley (manager des Bleus) l’a vu aux États-Unis mais on n’a pas ouvert de dossier. Il aime la France, il a de la famille ici » avait ainsi expliqué Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, à l’époque. « On peut imaginer ça pour quelqu’un formé en France, qui a la culture, mais aller chercher un gars comme lui, certes extraordinaire, et le naturaliser pour renforcer l’équipe, je n’y crois pas. Il n’a pas la nationalité française. On ne naturalise pas aussi facilement les gens. Et cela prendrait du temps. Ensuite, on devra avoir l’accord de la FIBA, qui a plutôt tendance à favoriser des joueurs qui renforceraient les pays africains. J’imagine aussi la levée de boucliers que cela provoquerait dans d’autres pays. On verra mais je n’y crois pas. »

Quant à Boris Diaw, manager de l’Equipe de France, il attendait simplement que tout soit officiel pour aller plus loin.

« Je sais qu’il a personnellement entamé des démarches de naturalisation et qu’il souhaiterait ensuite pouvoir jouer pour la France. Ceci étant dit, nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs et nous attendons que ces démarches aboutissent. »

Comme elles ont abouti, il n’y a plus d’obstacles à ce que la France débarque avec une paire Gobert-Embiid à la Coupe du monde, si la France est qualifiée, ou surtout aux JO 2024.