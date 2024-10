De’Aaron Fox préfère attendre l’été prochain pour prolonger à Sacramento

Toujours pas de prolongation dans l’immédiat pour De’Aaron Fox. D’après ESPN, il ne rempilera pas avec les Kings avant l’an prochain, dans le but de recevoir un contrat plus long et plus lucratif. Rien d’alarmant pour autant, puisque De’Aaron Fox est verrouillé en Californie jusqu’à l’été 2026.

S’il re-signait à Sacramento avant le début de la saison régulière, le meneur pouvait obtenir 165 millions de dollars sur trois ans. En attendant un an, il pourrait recevoir 229 millions de dollars sur quatre ans… voire carrément 345 millions de dollars sur cinq ans, s’il est retenu dans une All-NBA Team en 2024/25 !

Désireux de continuer aussi longtemps que possible chez les Kings, De’Aaron Fox sort d’un exercice à 26.6 points, 5.6 passes, 4.6 rebonds et 2.0 interceptions de moyenne. Désormais épaulé par DeMar DeRozan, en plus de Domantas Sabonis bien sûr, il veut franchir un cap et jouer régulièrement les playoffs. La franchise californienne a donc tout intérêt à retrouver les playoffs pour convaincre son gaucher de ne pas s’imaginer ailleurs dans un futur proche. Car il se murmurait récemment qu’il patiente pour prolonger afin de voir dans quelle direction ira l’équipe.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.7 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 Total 469 33 47.1 33.4 73.6 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.