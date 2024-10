De’Aaron Fox veut des garanties avant de prolonger avec les Kings

Grâce à De’Aaron Fox, la prochaine « free agency » aura de l’intérêt… Alors que de nombreux All-Stars anticipent la fin de leur contrat pour prolonger, le meneur a décidé d’attendre.

Lundi, on apprenait ainsi que le joueur de Sacramento avait refusé une prolongation de 165 millions de dollars sur trois ans. Quand on sait qu’il pourrait parapher un contrat de 345 millions de dollars sur cinq ans en juillet 2025, c’est plus que compréhensible. Mais lui assure qu’il n’y a pas que l’argent qui entre en compte.

« D’abord, je ne suis pas pressé », rappelle-t-il. « De deux, je veux juste m’assurer de la situation, parce que les gens voient bien comment l’effectif d’une équipe peut évoluer en l’espace d’un mois, deux mois ou six mois. Ce que je veux veux dire, c’est que si nous étions en lice pour un titre, (ce serait peut-être différent). »

Des Kings encore en construction…

Et De’Aaron Fox de prendre exemple sur des superstars qui ont décidé de prolonger avec leurs équipes respectives. « Par exemple, Jayson (Tatum) des Celtics vient de remporter un titre ou Bam (Adebayo) du Heat, qui est allé deux fois en finale. J’utilise simplement des personnes de ma Draft (qui ont signé des prolongations). Ils sont déjà passés par là. Alors oui, ils ont cette sécurité de (l’avoir fait). Pour moi, nous continuons à construire ».

Mais que les fans des Kings, et les dirigeants, se rassurent, De’Aaron Fox n’a pas des envies d’ailleurs. Il souhaite vraiment faire toute sa carrière dans la même franchise.

« J’aimerais rester ici pour toute ma carrière, dans une seule équipe, dans une seule ville, pour toute ma carrière », poursuit De’Aaron Fox. « Ce n’est pas inouï, mais ça n’arrive pas souvent, alors faire partie de cette catégorie serait vraiment génial. C’est quelque chose d’extraordinaire. Vous pouvez évidemment construire votre vie, votre famille, toute votre carrière en un seul endroit. C’est le rêve de tout le monde. Personne ne veut être ballotté d’une équipe à l’autre. »

Mais, comme d’autres superstars avant lui, il a besoin de garanties sur le niveau sportif. Les Kings n’ont atteint les playoffs qu’une seule fois depuis son arrivée en 2017.

« Je veux m’assurer que nous sommes en mesure d’être compétitifs et de rivaliser à un niveau élevé pendant longtemps, et pas seulement de nous battre pour une place en playoffs. Il est évident qu’au vu de la situation à l’Ouest, nous devons continuer à nous améliorer en tant que joueurs, en tant qu’équipe et en tant que franchise. Je ne dis pas que je ne vais pas rester ou que je vais rester. Mais j’aimerais être ici et je veux m’assurer que nous sommes compétitifs à un haut niveau. »