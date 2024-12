De retour chez eux après avoir signé trois victoires de suite, les Kings allaient passer cinq matches et deux semaines à la maison. Idéal pour poursuivre une belle séquence. Mais maintenant que cette période est passée, on peut en dresser le constat. Ce dernier est terrible : cinq défaites de suite ! Surtout, les joueurs de Mike Brown ont souvent été en position de se relancer, mais ont gâché des occasions en or.

Dernier exemple en date : cette défaite face aux Pistons, alors qu’ils comptaient 15 points d’avance en début de dernier quart-temps. Sauf que ça ne va pas suffire à éviter le naufrage à venir…

« Pourquoi Fox s’est-il jeté à 3-pts ? Je ne sais pas »

Il reste dix secondes à jouer, les Kings ont encore trois points d’avance. Ils défendent plutôt bien jusqu’à ce que Jaden Ivey fasse une feinte, à laquelle De’Aaron Fox mord totalement. Malin, le joueur des Pistons trouve le contact et shoote. Il obtient la faute et marque !

« Quand on a trois points d’avance, on ne doit pas se jeter à 3-pts », se lamente Mike Brown. « On est d’accord avec l’idée d’encaisser un panier près du cercle et on doit serrer de près nos adversaires à 3-pts. Tout le monde doit le faire. Pourquoi Fox s’est-il jeté à 3-pts ? Je ne sais pas, je dois revoir les images. On l’a dit aux gars : on ne peut pas encaisser un panier primé. »



Mais si l’attitude de la star sur cette action est effectivement blâmable, il ne faut pas oublier la déconfiture des Kings pendant les minutes précédentes. L’avance avait fondu comme neige au soleil…

« On a arrêté de jouer sur les six dernières minutes. Je n’ai pas aimé ce rythme alors qu’on disait aux gars de jouer encore et encore », regrette le coach, qui n’a pas caché son agacement en conférence de presse.

Mike Brown remonté face au manque de dureté de son équipe

C’est donc une erreur bête, qui coûte cher, comme le rebond offensif manqué face aux Lakers récemment. « C’est une défaite difficile à encaisser car on aurait dû, au pire, aller en prolongation », ajoute Mike Brown. Ces fautes d’inattention qui finissent par faire pencher la balance du mauvais côté et, à la fin, ça se paye en défaites.

Quelle réponse De’Aaron Fox peut-il apporter à son geste ? Pourquoi a-t-il sauté sur cette feinte de Jaden Ivey ?

« Peu importe, ça ne changera rien donc… », répond le All-Star, qui estime que lui et ses coéquipiers savaient qu’ils pouvaient « gagner ce match ». « On s’est donné une chance et on n’a pas fait le boulot. On doit mieux finir », livre-t-il, n’étant pas bien bavard après ce revers.

Quand on demande au joueur ce que les Kings (13 victoires – 18 défaites, 12e à l’Ouest) doivent faire pour aller mieux, il n’a pas de réponse : « Je ne sais pas », dit-il.

Alors que Mike Brown, lui, sait déjà ce qu’il ne veut plus voir. « On doit être plus dur mentalement. Il y a de l’impact sur les écrans et on s’arrête littéralement – j’insiste, littéralement – de jouer et on se plaint aux arbitres. On ne gagne pas des matches comme ça », conclut le technicien, bien remonté.