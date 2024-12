De’Aaron Fox regrette le manque de plaisir chez les Kings

Les Kings n’ont pas réussi à prendre leur revanche face aux Lakers, s’inclinant à nouveau deux jours après une première défaite face à LeBron James et compagnie. Si on ajoute celle contre les Nuggets en début de semaine, on est alors à trois revers d’affilée. Sacramento patine et De’Aaron Fox a une piste pour justifier ce mauvais passage.

« Un moment, et on en a parlé avant ce match, on doit se faire plaisir en jouant au basket », assure le meneur de jeu. « C’est évident qu’on veut tous gagner, que chacun doit faire son maximum pour cela, que ce soit mettre des shoots ou autre, mais à un moment ou à un autre, il faut prendre du plaisir à jouer et à gagner. On aime évoluer les uns avec les autres, faire les choses difficiles et alors arrivent les victoires. »

Mike Brown, de son côté, est plus pragmatique. Il a vu ses joueurs ne pas prendre le rebond, si important à onze secondes de la fin et avec un point de retard seulement, après le deuxième lancer-franc manqué d’Anthony Davis. Rui Hachimura réussit alors à envoyer la balle à Austin Reaves qui, lui, mettra les deux lancers-francs qui valideront le succès des Lakers.

Retrouver d’abord la victoire ou le plaisir ?

La joie passera après… « Ça va être compliqué pour moi de faire quoi que ce soit pour qu’ils retrouvent du plaisir si on n’est pas présent pour bloquer au rebond, après le raté de Davis », se lamente le coach. « Je ne sais pas ce que je peux faire pour qu’ils se sentent mieux après un truc pareil. »

C’est l’histoire du cercle vicieux. Les Kings sont dans le dur donc le plaisir a disparu. Mais comme le plaisir est parti, ils sont dans le dur. Il faut casser cette dynamique et pour De’Aaron Fox, il faut d’abord retrouver la joie.

« Il faut qu’on aime jouer au basket, un point c’est tout, qu’on apprécie de jouer les uns avec les autres. On doit retrouver ce sentiment de plaisir », insiste celui qui est surveillé par les Spurs puisqu’il n’a pas prolongé et attend des garanties sportives de la part de la franchise californienne.