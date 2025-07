Maxime Raynaud : “On met trop vite les gens dans des cases”

Deux matches, deux victoires, et la confirmation que les Kings ont visé juste en sélectionnant, puis signant Maxime Raynaud. Le Français, qui a étudié à Stanford, s'est rapidement acclimaté à sa nouvelle équipe, et il a décrit son jeu à la presse de Sacramento qui le découvre.

“J’ai une approche assez académique du jeu. Je regarde beaucoup de vidéos. Je travaille de manière intelligente, je reproduis les tirs du match. Et il faut retenir les infos rapidement : on joue 4 matchs en 6-8 jours. Faut apprendre les systèmes, les scouting report…” explique-t-il à SacTown Sports à propos de son approche.

Ce qui lui tient à coeur, c'est de prouver qu'il n'est pas qu'un grand de 2m17 (sans chaussures) doué pour le rebond et shooter près du cercle. Ce qui l'intéresse, c'est d'être le plus complet possible.

“Je pense qu’on met trop vite les gens dans des cases. Au début, tu apprends juste le basket : dribbler, passer, tirer. Il faut continuer de travailler ces bases-là, peu importe la taille. Même les arrières peuvent jouer au poste. Jeudi, Devin [Carter] a joué au poste, moi j’ai mis des 3-points avec un défenseur sur moi. Chacun peut utiliser les compétences des autres postes. C’est ce que j’ai toujours fait et ça me sert aujourd’hui.”

Déjà proche de Nique Clifford

A Sacramento, il va apprendre de l'un des meilleurs intérieurs de la NBA, Domantas Sabonis, et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà complice avec Nique Clifford, sélectionné en 24e position.

“J’adore regarder Domantas [Sabonis] jouer. Je pense que la franchise croit vraiment en nous, Nique et moi, les deux rookies. Il y a de bons vétérans, beaucoup d’expérience dans le staff. Et même à 22 ans, je suis le plus jeune de l’équipe ! Donc c’est un super équilibre, je suis très heureux d’être là” conclut-il. “La première fois qu’on s’est rencontrés avec Nique, c’était à un workout pré-draft à Phoenix, on s’est retrouvés dans les bains de glace ensemble, on a parlé pendant 30-40 minutes. On a tout de suite accroché. Nos familles ont dîné ensemble avec la franchise. Et on est contents de nos débuts en Summer League. J’espère qu’on va tous les deux réussir.”