Domantas Sabonis, un vrai modèle à suivre pour Maxime Raynaud

Maxime Raynaud, drafté en 42e position fin juin, s'est donc engagé avec les Kings pour trois saisons et presque 6 millions de dollars. Ses 2m14 et ses grosses performances en NCAA ont séduit les dirigeants de Sacramento.

« Il possède une combinaison vraiment unique de taille, de qualités et de capacités qu'on peut observer chez beaucoup d'intérieurs du basket moderne », juge Scott Perry, le nouveau GM des Kings. « C'est une machine à double-double. On estime qu'il peut grandement progresser. »

Avec ses 20.2 points et 10.6 rebonds de moyenne cette saison à l'université de Stanford, mais aussi son intelligence de jeu et sa présence au rebond, Maxime Raynaud présente un profil similaire à celui de Domantas Sabonis.

« Son talent parle de lui-même », résume Doug Christie. « On n'a jamais assez de qualité au rebond. Sabonis peut coller avec la taille et les qualités de Maxime. Il suffit de le regarder : il peut shooter, feinter… Donc maintenant, on peut avoir des créateurs à tous les postes. »

Des systèmes de jeu qu'il a beaucoup étudiés

Le Français ne pouvait pas mieux tomber qu'à Sacramento, tant le Lituanien All-Star est une référence pour lui.

« C'est quelqu'un que j'admire depuis quelques années », confirme-t-il. « Je sais qu'à Stanford, notamment ma deuxième saison, on a construit notre attaque autour de celle des Kings et des « split action » qu'ils utilisaient. En ce sens, c'est une grande inspiration pour moi. »

Qu'est-ce qu'une « split action » ? C'est le fait qu'un intérieur devienne créateur après avoir reçu le ballon poste haut ou poste bas, son coéquipier posant un écran sur un autre joueur, l'intérieur pouvant alors trouver le joueur démarqué en fonction de l'utilisation de l'écran. Une grosse partie de l'attaque des Kings tourne autour de ça.