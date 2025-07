Face à Maxime Raynaud, Noa Essengue brille puis se blesse

Après leur déculottée de la veille face aux Raptors (116-72), les Bulls espéraient montrer un meilleur visage face aux Kings, mais ils sont tombés sur un Devin Carter en feu (30 points à 5/7 de loin) et un tandem rookie Clifford-Raynaud également en bonne forme pour offrir la victoire 109-92 à Sacramento.

Comme lors du match précédent, Maxime Raynaud s'est très vite mis en évidence, avec un dunk puis un 3-points dès les premières minutes afin de placer les Kings sur le bon chemin (20-10).

En face, Noa Essengue avait visiblement à cœur de se racheter et s'est lui aussi montré à son avantage avec du combat au rebond et des points qui ont dû lui faire du bien au moral. Pour le reste, Devin Carter a particulièrement brillé en inscrivant ses quatre premières tentatives à 3-points, aidant Sacramento à pointer à +18 (35-17) ! Mais Chicago n'avait pas dit son dernier mot et a réussi un run avant la pause dans lequel Noa Essengue s'est à nouveau illustré, de façon à réduire l'écart à quatre petits points à la pause, ce qui était déjà un bel exploit (56-52).

Maxime Raynaud se montre encore

Malheureusement pour l'intérieur des Bulls, la deuxième mi-temps a été moins glorieuse puisqu'après avoir sécurisé son premier double-double à 12 points et 10 rebonds, Noa Essengue a rejoint le banc visiblement souffrant de la cuisse droite après un contact sur une pose d'écran.

Après avoir été massé puis suite à un aller-retour au vestiaire, l'intérieur français est revenu sur le banc avec une poche de glace, souffrant d'une béquille au quadriceps de la cuisse droite.

S'en est suivi un 12-3 qui a redonné un avantage confortable à Sacramento avec la paire Carter-Crawford pour assurer au scoring (81-66). Dans le dernier acte, Maxime Raynaud en a pour sa part profité pour montrer à nouveau sa palette offensive, à la finition ou à la passe pour le dunk d'Isaac Jones (92-76). Même s'il s'est pris une passe entre les jambes de Yuki Kawamura sur la fin, sa prestation aura une nouvelle fois été positive avec 17 points à 8/15 au tir, 5 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes.

L'autre rookie des Kings, Nique Clifford, a pour sa part profité de la fin de match pour soigner ses stats avec notamment deux paniers à 3-points, même si c'est le héros du jour, Devin Carter, qui a inscrit le dernier panier pour terminer à 30 unités (109-92).

Les compliments de Billy Donovan III

Côté Chicago, malgré la blessure, le coach de l'équipe de Summer League, Billy Donovan III, a exprimé sa satisfaction au regard de la réaction de Noa Essengue, qui n'a eu besoin que d'à peine plus d'une mi-temps pour répondre à son mauvais match de la veille.

“C'était vraiment meilleur”, a-t-il confié. “Clairement, il n'était pas autant en train de réfléchir, il est resté bas sur ses dribbles, et j'ai trouvé qu'il avait été décisif. Je pense qu'il va s'améliorer de jour en jour. S'agissant de sa contusion, il va recevoir un traitement ce dimanche et on verra comment il y réagit”.

L'ancien intérieur d'Ulm est lui aussi soulagé d'avoir pu retrouver son basket. “Je pense que c'était important, juste de pouvoir rebondir”, a-t-il glissé. “Vendredi, c'était le premier match de ma vie en Summer League, donc je devais voir comment ça se passait”.

Visuel : Bleacher Report