Maxime Raynaud n’avait pas de temps à perdre !

Duel franco-français cette nuit avec les débuts de Noah Penda, côté Magic, face à Maxime Raynaud, signé par les Kings. Un duel de joueurs sélectionnés au second tour, et c'est l'ancien intérieur de Stanford qui s'est mis de suite en évidence. Après quatre minutes de jeu, le pivot français en était déjà à 11 points à 100% aux tirs, 2 rebonds et 1 interception !

Il va ensuite ralentir la cadence, pour terminer avec 16 points, 5 rebonds, 2 passes à 6 sur 11 aux tirs, dont 2 sur 5 à 3-points. De quoi faire le bonheur de son coach, Dipesh Mistry. « Max se donne tellement à fond, mais il joue aussi de manière si intelligente et il peut être partout sur le terrain… C'est comme si son potentiel était illimité. Par ses efforts, son énergie et ses qualités, il peut avoir un impact sur le match de bien des manières. »

Dans le deuxième quart-temps, ce même Raynaud va distribuer le jeu au cœur d'un 14-0 pour permettre aux Kings de prendre 17 points d'avance (31-14). Le tout en aboyant beaucoup en attaque comme en défense.

Une grosse activité

« Au final, je veux que les gars communiquent aussi avec moi. Je veux que les coachs communiquent avec nous. Ils veulent qu’on communique. On ne peut jamais trop communiquer sur le terrain » expliquera Raynaud après la rencontre. « Même si tu dis juste à un gars : ‘T’es tout seul', c’est déjà important. Je pense que ces gars apportent de l’énergie, et le simple fait d’entendre d’où vient la voix te dit : ‘OK, j’ai quelqu’un à droite, quelqu’un à gauche.' Je sais que Taevion Kinsey m’a dit plusieurs fois : ‘Si t’es en difficulté, envoie le gars vers moi, je vais t’aider un peu.' Ce genre de communication te donne de la confiance en défense, et ça permet de faire des stops. »

Grâce à l'autre rookie Nique Clifford (17 points) et au MVP des Finals de G-League Mason Jones (17 points), les Kings vont repousser la tentative de comeback du Magic, emmené par Tristan da Silva et Jase Richardson. C'est Nique Clifford qui va assurer la victoire de Sacramento (84-81) avec une pénétration jusqu'au cercle, un gros rebond défensif, et enfin un dunk.

Côté Orlando, Noah Penda noircit la feuille avec 8 points, 4 passes et 3 rebonds en 26 minutes.