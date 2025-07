Le conseil de Victor Wembanyama à Maxime Raynaud le soir de la Draft

Il y a cinq ans, les deux hommes étaient encore mineurs et leur affrontement face à Rudy Gobert et Vincent Poirier faisait le tour de la toile. Les deux gamins de Nanterre, Victor Wembanyama et Maxime Raynaud, ont bien grandi depuis : ils sont désormais en NBA.

Le second a rejoint le premier il y a quelques jours après avoir été drafté par les Kings en 42e position. Le soir même de la Draft, son compatriote lui a passé un coup de fil vidéo.

« On s’est appelés en FaceTime le soir de la Draft. Il voulait me rappeler que ce n’était que le début », rapporte Maxime Raynaud à NBC Sports California après sa conférence de presse de présentation. « Il m’a dit qu’il fallait évidemment continuer à travailler. Mais en même temps, il m’a vraiment encouragé à en profiter, parce que c’est aussi mon expérience, mon parcours », poursuit le joueur de 22 ans.

« Et il n’y a vraiment pas de meilleure façon d’apprendre que d’être jeté dans le feu de l’action. Donc oui, c’est ce qu’il faisait. C’est quelqu’un de spécial », qualifie l'ancien de Stanford. À Sacramento, celui-ci a de bonnes chances d'être envoyé dans le feu de l'action, en relais de Domantas Sabonis.

« Il possède une combinaison vraiment unique de taille, de qualités et de capacités qu'on peut observer chez beaucoup d'intérieurs du basket moderne. C'est une machine à double-double », formulait récemment Scott Perry, le GM des Kings, quand le coach Doug Christie estimait que « Sabonis peut coller avec la taille et les qualités de Maxime. Il suffit de le regarder : il peut shooter, feinter… Donc maintenant, on peut avoir des créateurs à tous les postes. »