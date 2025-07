Un contrat de quatre ans pour Noah Penda

« Second-round pick exception ». C'est le nom de cette « exception » qui permet à une franchise NBA de signer un joueur sélectionné au second tour de la Draft, comme Bronny James par les Lakers en 2024, ou Maxime Raynaud du côté des Kings cette saison. C'est aussi le cas pour Noah Penda, 32e choix du Magic dans cette Draft 2025, et selon l'Orlando Sentinel, le Français a décroché un contrat de quatre ans.

C'est une année de plus que Maxime Raynaud, et la structure est la suivante : deux saisons garanties, une troisième année non garantie, et une quatrième saison basée sur une « team option » du Magic. Selon HoopsRumors, ce serait un contrat d'environ 10 millions de dollars, avec deux premières saisons à 2.3, puis 2.4 millions de dollars.

Arrivé du Mans, Noah Penda tournait à 10.2 points, 5.5 rebonds, 2.7 passes, 1.2 interception et 0.9 contre de moyenne, et pour le sélectionner, le Magic a échangé quatre « second tour de Draft » !

Avec cette signature, associées à celles de Tyus Jones et Moe Wagner, le Magic possède 14 joueurs sous contrat, et pourra attendre le « training camp » pour signer son 15e et dernier élément.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne free agent avec un an d’avance.