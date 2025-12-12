Coby White dans le viseur des Wolves ?

Désireux de franchir un cap supplémentaire, après deux échecs d’affilée en finale de conférence, les Wolves aimeraient pour cela se renforcer au poste de meneur. Si les noms de Ja Morant ou Kyrie Irving ont parfois été évoqués, le Chicago Sun-Times indique que Coby White est aussi une option crédible.

Les dirigeants de Minnesota envisageraient même d’agir avant la « trade deadline » de février et les discussions pourraient donc s’accentuer rapidement, tandis que la franchise de Minneapolis souffre à la mène depuis le début de la saison (pour ne pas dire depuis la saison dernière). Laissant Anthony Edwards comme meneur de jeu par défaut, devant le vieillissant Mike Conley et le décevant Rob Dillingham.

Libre de signer où il le souhaite l’été prochain

Du côté des Bulls, actuellement en chute libre, se séparer de Coby White d’ici quelques semaines éviterait de le voir partir libre l’été prochain, puisqu’il pourra tester le marché comme « free agent » non protégé. Comme il vise un gros contrat, le risque est donc qu’il s’en aille et que Chicago ne récupère rien en retour.

Depuis qu’il est revenu de blessure à la mi-novembre, le « combo guard » de 25 ans tourne certes à 22.1 points, 5.4 passes décisives et 2.7 rebonds de moyenne, mais à seulement 43% au shoot (dont 30% à 3-points).

De quoi pousser ses dirigeants à le sacrifier au plus vite, alors que le groupe semble au bord de l’explosion ?

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 7 29:17 43.1 30.2 80.4 0.3 2.4 2.7 5.4 2.1 0.6 3.0 0.0 22.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.