Anthony Edwards, meneur de jeu par défaut des Wolves

Avant la défaite très honorable face au Thunder, Chris Finch a été interrogé sur son choix de remplacer Mike Conley par Donte DiVincenzo dans son cinq. Alors qu’ils ne sont pas au mieux, les Wolves débutent sans véritable meneur, et finalement, c’est Anthony Edwards qui, match après match, devient le « meneur du jeu » de Minnesota.

« Anthony est probablement davantage notre meneur que Donte », a reconnu Chris Finch. « C’est lui qui a la balle. D’une certaine façon, c’est notre arrière dominant. »

Une mission qu’Anthony Edwards accepte alors qu’il débute sa sixième saison en NBA. Dans une Grande Ligue où les meneurs de jeu classiques ont quasiment disparu, il peut monter la balle, lancer les systèmes et finalement se comporter comme un meneur. Exactement comme un Luka Doncic ou un Shai Gilgeous-Alexander.

« Je dois juste m’habituer à être un meneur, à aller chercher la balle en fin de match, à la remonter, même quand ils mettent de la pression », confirme Anthony Edwards. « Parfois, je me dis : ‘Laisse quelqu’un d’autre la monter, puis viens la chercher’. Juste pour retirer un peu de pression à mes coéquipiers. Je dois juste remonter la balle et nous mettre en action. »

Le dilemme des Wolves

Le problème, c’est qu’Anthony Edwards était déjà la cible numéro 1 des défenses, et qu’avec le ballon en main dès le rebond, la pression s’est accrue.

« Il continue de voir deux défenseurs à l’un des taux les plus élevés de la ligue », constate Chris Finch. « Il l’accepte un peu plus. Par moments, l’année dernière, il luttait contre cela. Cette année, il trouve des coéquipiers et cela crée de bonnes actions offensives. Nous devons trouver comment équilibrer cela et le libérer un peu, pour qu’il n’ait pas constamment cette attention. Peut-être le faire jouer plus souvent sans ballon. »

Qu’en pense Anthony Edwards, qui doit apprendre à changer de mentalité et à faire jouer les autres ? « Sans meneur désigné, je pense que c’est à moi de remonter la balle. C’est aussi simple que ça, pour éviter les pertes de balle, nous mettre en action, obtenir des tirs pour mes coéquipiers. On va s’en sortir » »conclut l’arrière All-Star alors que son équipe n’a toujours pas gagné le moindre match face à une équipe avec un bilan positif !

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 13 32:18 47.5 38.2 83.3 0.9 3.6 4.5 3.5 1.8 1.6 2.5 0.7 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.