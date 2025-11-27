Shai Gilgeous-Alexander sort le grand jeu pour mater les Wolves

Le Paycom Center avait presque oublié à quoi ressemblait un match disputé. Le public d’OKC a été servi cette nuit avec la venue des Wolves qui ont poussé la meilleure équipe de la ligue dans ses retranchements. Mais derrière les 40 points d’un toujours immense Shai Gilgeous-Alexander, pourtant incertain car annoncé malade, le champion a fini par sortir vainqueur (113-105).

La décision s’est faite dans les dernières minutes d’un quatrième quart-temps qui s’est joué principalement sur une possession, après que le Thunder a viré en tête à la pause, de 10 points (49-39). À trois minutes de la fin, le patron du Thunder, dont le passage sur le banc un peu plus tôt a été bien compensé par l’activité d’Ajay Mitchell, a signé une interception importante devant Donte DiVincenzo avant d’aller finir en contre-attaque (103-101).

Sur la possession suivante, les Wolves perdaient un nouveau ballon sur une transmission manquée, comme un écho aux récents « money time » ratés par l’équipe du Minnesota. À une minute de la fin toutefois, Anthony Edwards climatisait sérieusement la salle du Thunder avec un panier à 3-points de l’espace devant les ailes déployées d’Isaiah Hartenstein.

Les détails qui tuent les Wolves

L’arrière des Wolves, soutenu plus tôt dans la partie par un Terrence Shannon Jr. opportuniste et en mode parfait aux tirs (7/7 pour 18 points), s’est montré très costaud dans cette dernière période avec 14 de ses 31 points inscrits.

« SGA » pris à deux, la réponse est venue d’une fixation de Lu Dort qui a trouvé un Chet Holmgren, pourtant dans un petit soir, qui a pu sanctionner dans un fauteuil dans le corner (108-104). Un énième lancer-franc du Canadien local plus tard, Julius Randle se montrait incapable de remettre la balle en jeu dans les cinq secondes imparties… Encore un détail qui a coûté cher aux Wolves, finalement battus.

Avec ce succès, le 10e de rang, le Thunder reste invaincu (3v-0d) dans le groupe A de la NBA Cup, tandis que les Wolves affichent un bilan juste équilibré (2v-2d).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Moins de 10 points d’écart. Une forme de petit « exploit » pour les Wolves. Le Thunder a signé une 10e victoire de rang cette nuit, mais sur cette série, OKC s’était systématiquement imposé avec au moins 13 points d’avance. Depuis le début de saison, c’était seulement la troisième fois que le champion en titre s’impose avec un écart inférieur à 10 points.

– Des lancers-francs qui coûtent cher. Si les deux équipes ont shooté quasiment autant de lancers-francs, l’écart d’adresse final est considérable : +20 points pour le Thunder. Les visiteurs ont laissé 15 points sur la ligne de réparation, shootant à seulement 59% (22/37), leur plus petit pourcentage de la saison. Rudy Gobert a ainsi terminé à 3/8 dans l’exercice, manquant surtout, après avoir grappillé un rebond offensif, deux lancers à une minute de la fin qui auraient permis d’égaliser au score. Avec 76% sur la saison, les Wolves comptent parmi les mauvais élèves cette saison (25e dans la ligue).

– Le secteur intérieur des Wolves à la peine. Petite soirée pour les intérieurs des Wolves qui ont manqué beaucoup de choses à proximité du cercle. Rudy Gobert s’est contenté de 5 points à 1/3 aux tirs et Naz Reid de 12 points à 4/11 aux tirs. Julius Randle, qui a trouvé Reid pour un tir à 3-points important à 5 minutes de la fin, a fait bien pire avec seulement 10 points à 2/13, dont trois finitions sous le cercle et cinq tentatives lointaines manquées en tout. Collectivement, Minnesota a marqué 28 points dans la raquette adverse, le Thunder 22 de plus (50).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.