Ajay Mitchell s’illustre en l’absence de Jalen Williams

Que Shai Gilgeous-Alexander soit le meilleur marqueur (45 points de moyenne) de son équipe dans ces deux premiers matches de la saison régulière n'étonnera personne. En revanche, que le troisième, avec 21 unités par match, soit Ajay Mitchell, c'est déjà plus surprenant.

Le Belge profite des minutes laissées par Jalen Williams, blessé et absent, pour briller. Face aux Rockets, il avait inscrit 16 points, et à Indiana, il a fait encore mieux avec 26 points (9/19 au shoot et 8/8 aux lancers-francs). Son record en carrière, tout simplement.

« Ce jeudi, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, décédée l'an dernier. C'était spécial pour moi et j'ai pensé à elle toute la soirée. Je suis heureux d'avoir joué comme ça pour elle », a-t-il confié.

Pas impressionné par la pression

Plus encore que son record personnel, Ajay Mitchell a été décisif pour son équipe dans un match serré. Il a inscrit 8 points en dernier quart-temps, puis 5 dans la double prolongation. Ses paniers et lancers-francs ont été importants pour maintenir le Thunder en vie.

« Depuis le début de la saison, mes coéquipiers m'ont dit d'être agressif, d'avoir confiance, de créer. Je regarde ce dont l'équipe a besoin. Là, c'était de la création », raconte-t-il. « C'est un très bon joueur. Il a le feeling. Avec lui, on a l'impression de jouer un match dehors. Il n'a pas besoin qu'on appelle des systèmes, ni de trop de structure. Il joue, trouve les solutions », ajoute Shai Gilgeous-Alexander.

Lui qui nous disait dans un entretien qu'il voulait, après avoir prolongé cet été, « rendre en quelque sorte ce qu'ils m'ont donné », réalise donc une excellente première semaine. Ce qui n'est pas une surprise pour son coach.

« On n'est pas étonné par ses actions, on a déjà vu ça, et ses coéquipiers ont une grande confiance en lui et en son talent. C'est sa constance qui est remarquable, dans deux environnements difficiles », note Mark Daigneault. « La première soirée, il y a la cérémonie, la bague, ce n'est pas facile de jouer. Et là, c'est le premier match à l'extérieur, dans un contexte compliqué. Dans aucun des matches, il n'a flanché. Parfois, les gars peuvent être impressionnés, mais ce n'est pas son cas. »

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 17 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 1 15 50.0 50.0 100.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.