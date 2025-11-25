Les Wolves friables dans le « money-time » ? Rudy Gobert sonne l’alarme

Jaden McDaniels, Donte DiVincenzo… Ils sont plusieurs joueurs des Wolves à avoir la tête baissée après avoir retrouvé leur banc. Ce qui peut se comprendre au regard de la tempête subie par l’équipe du Minnesota dans les dernières minutes du temps réglementaire sur le parquet des Kings.

À trois minutes de la fin, les visiteurs étaient pourtant à +10 (89-99). Mais Malik Monk, quasiment à lui tout seul, a renversé la vapeur en inscrivant sept points de suite, avant que DeMar DeRozan enchaîne avec un 2+1 pour égaliser (99-99). Soit un 10-0 éclair, en une minute et demi, dans un Golden 1 Center en fusion.

Portés par les grosses sorties du trio DeRozan (33 points) – Monk (22) – Murray (26 points et 15 rebonds), les locaux ont fini le boulot en prolongation. Pour expliquer cette faillite, Chris Finch évoque des difficultés au rebond dans le « money time », des ballons perdus bêtement… mais également une baisse de régime offensive.

« On a du mal à trouver un bon rythme offensif globalement. On doit revenir à notre façon de jouer d’il y a une semaine », juge le coach des Wolves dont la fin de partie de sa formation en la matière a été assez éloquente. L’attaque s’est soudainement figée et transformée en « one-man-show » contraint et peu heureux de la part d’Anthony Edwards. Avant de retrouver la cible dans la période supplémentaire, l’arrière (43 points à 16/29) a manqué quatre de ses cinq tentatives dans le quatrième quart-temps.

« On est devenus un peu statiques offensivement. Le ballon a cessé de circuler. En face, ils ont fait quelques actions importantes. Ils ont fait les efforts et marqué de gros tirs dans les dernières minutes. Ils sont revenus dans le match. (On a commis) quelques mauvaises pertes de balle. Et il y a eu des actions vraiment ratées de notre part », résume Rudy Gobert sur cette fin de match manquée.

« Garder la tête haute et l’état d’esprit d’un champion »

Mais le pivot français va plus loin dans son analyse, évoquant un effondrement mental. « J’ai l’impression qu’on s’est laissé envahir par la frustration. Et on ne peut pas se le permettre. Si on veut être une équipe championne, on ne peut pas se le permettre. À la fin du match, que tu sois en avance de 10, de 3 ou de 5 points, peu importe ce qui s’est passé avant, il faut garder la tête haute et l’état d’esprit d’un champion pour continuer à croire. […] Tant que la sirène n’a pas retenti, on a encore une chance », insiste le pivot.

Ce dernier pointe du doigt un « langage corporel » qui n’a pas été à la hauteur dans ces moments chauds. Un peu à l’instar de ce que les Wolves avaient déjà montré trois jours plus tôt, sur le parquet des Suns où ils avaient déjà été renversés dans le final.

Ce double revers n’empêche pas les Wolves – 7e à l’Ouest – d’afficher un bilan équilibré à 10 victoires pour 7 défaites, mais il fait tache. Une réaction est attendue de leur part, mais ce ne sera pas simple : le prochain déplacement a lieu mercredi à Oklahoma City.

« On sait tous que parler, c’est bien. Mais voyons si ça nous importe vraiment. Voyons si on tient vraiment à faire ce qu’il faut pour gagner. Et à placer nos coéquipiers avant nous-mêmes. C’est ça, l’essentiel au final. J’espère qu’on retiendra la leçon. Mais il faut qu’on décide qui nous voulons être », philosophe Rudy Gobert pour finir.