Dans un final complètement fou, les Suns renversent les Wolves

Menés 113-105 à 69 secondes de la fin, plombés par 27 balles perdues et un Devin Booker méconnaissable (4 sur 18 aux tirs, 9 pertes de balle, expulsé en 4e quart-temps), les Suns ont pourtant signé l’un des comebacks les plus fous de la saison pour s’imposer 114-113 face aux Wolves.

Les stars de la soirée ? Les remplaçants Jordan Goodwin et Collin Gillespie qui ont retourné le match quasiment à eux deux. Alors que Minnesota semblait tenir sa victoire, Phoenix recolle grâce à une claquette de Royce O’Neale, avant que Collin Gillespie ne vole la remise en jeu pour offrir un 3-points à Goodwin (113-110).

Les Suns arrachent ensuite deux nouveaux ballons, puis Anthony Edwards, pourtant auteur de 41 points, manque deux lancers cruciaux. Temps-mort Phoenix… et Collin Gillespie crucifie les Wolves à six secondes de la fin sur un tir que n’aurait pas renié Booker. Derrière, le dernier 3-points de Julius Randle échoue.

Le coup de chaud d’Anthony Edwards

Avant cette “remontada”, Phoenix avait parfaitement démarré sa soirée. Malgré un Julius Randle bouillant et chanceux dès l’entame, les Suns répondent avec intensité. Défense agressive, interceptions, contre-attaque : Ryan Dunn et O’Neale punissent de loin et, après un début équilibré (20-20), les hommes de Jordan Ott accélèrent. Devin Booker et le banc mettent un coup de boost pour boucler le premier quart-temps sur un 12-4 et mener 32-24, avec 12 points sur jeu rapide contre… zéro pour Minnesota.

Le deuxième quart-temps confirme la tendance. Booker se repose, mais le banc en remet une couche : Ighodaro est partout en défense, Gillespie et O’Neale exploitent les erreurs des Wolves, et l’écart grimpe jusqu’à +17 (47-30). Mais le retour des titulaires casse le rythme : Booker multiplie les pertes de balle, Edwards s’enflamme, et même si Mark Williams termine mieux, Phoenix ne mène plus « que » 62-49 à la pause.

Devin Booker en perdition

Le troisième quart-temps, lui, vire au cauchemar pour les Suns. Minnesota déroule un 20-6 pour reprendre les commandes (69-68), porté par un Anthony Edwards inarrêtable : stepbacks, drives, tout y passe. À la fin du quart, il pointe déjà à 35 points. Booker, lui, coule sous les balles perdues, et seul Goodwin maintient Phoenix à flot : 82-81 pour les Wolves.

Le dernier quart-temps débute comme avait fini le troisième : Edwards, puis Rudy Gobert sur pick-and-roll, font exploser la défense des Suns. L’écart monte jusqu’à +9 (97-88) après la… neuvième perte de balle de Booker. Mais dans le chaos, Phoenix refuse d’abdiquer : O’Neale à 3-points, puis Booker sur un fadeaway, ramènent les Suns à -1 (100-99).

C’est alors que la rencontre déraille totalement : technique sur Booker, sixième faute, DiVincenzo clutch… et Minnesota reprend cinq longueurs d’avance (107-102). La suite ? Le comeback insensé…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker va devoir changer ! Sorti pour six fautes, Devin Booker a vécu une soirée cauchemar avec ce 4 sur 18 aux tirs et 9 balles perdues. L’arrière des Suns est le numéro 1 de la NBA aux balles perdues avec 4.1 par match ! Ses coéquipiers font guère mieux puisque les Suns ont perdu 27 ballons cette nuit !

– Anthony Edwards flanche. Auteur d’un exceptionnel 3e quart-temps, il avait les lancers-francs de la victoire à 12 secondes de la fin mais l’arrière All-Star signe un 0 sur 2 au plus mauvais moment !

– Les Wolves incapables de battre les meilleures équipes. Zéro victoire pour six défaites. C’est le bilan des Wolves cette saison face aux formations avec un bilan positif. Rudy Gobert et les siens n’ont aucun souci à dominer les Wizards, le Jazz ou les Hornets, mais ils n’ont toujours pas gagné face à une équipe avec un bilan à 50% de victoires et plus.