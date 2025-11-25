Stats & Highlights | Les Wolves s’écroulent encore dans le « money time »

Pour la deuxième fois de suite, les Wolves ont perdu un match qu’ils avaient pourtant en main. En ratant complètement leur « money time » face aux Kings…
La vie est dure sans Giannis Antetokounmpo pour les Bucks. Ils s’inclinent ainsi pour la cinquième fois de suite. À domicile, ils n’ont ainsi pas réussi à tenir le rythme de Jerami Grant (35 points) et des Blazers. Titulaire, Sidy Cissoko se contente de 3 points (1/4 au tir) et 2 passes en 28 minutes. En sortie de banc, Rayan Rupert profite également des blessures pour récupérer 16 minutes de temps de jeu, pour 2 points, 5 rebonds et 2 passes.
Première victoire pour James Borrego comme « head coach » des Pelicans, qui ont profité de la venue des Bulls pour courir et mettre fin à leur série de neuf défaites, grâce notamment aux 29 points de Zion Williamson.
Les Wolves ont eux un problème dans le money-time. Comme face aux Suns, Anthony Edwards (43 points) et ses coéquipiers avaient le match en main face aux Kings… sauf qu’ils ont tout gâché dans les trois dernières minutes.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
