Stats & Highlights | Les Wolves s’écroulent encore dans le « money time »

Pour la deuxième fois de suite, les Wolves ont perdu un match qu’ils avaient pourtant en main. En ratant complètement leur « money time » face aux Kings…

Anthony Edwards et les WolvesLa vie est dure sans Giannis Antetokounmpo pour les Bucks. Ils s’inclinent ainsi pour la cinquième fois de suite. À domicile, ils n’ont ainsi pas réussi à tenir le rythme de Jerami Grant (35 points) et des Blazers. Titulaire, Sidy Cissoko se contente de 3 points (1/4 au tir) et 2 passes en 28 minutes. En sortie de banc, Rayan Rupert profite également des blessures pour récupérer 16 minutes de temps de jeu, pour 2 points, 5 rebonds et 2 passes.

Première victoire pour James Borrego comme « head coach » des Pelicans, qui ont profité de la venue des Bulls pour courir et mettre fin à leur série de neuf défaites, grâce notamment aux 29 points de Zion Williamson.

Les Wolves ont eux un problème dans le money-time. Comme face aux Suns, Anthony Edwards (43 points) et ses coéquipiers avaient le match en main face aux Kings… sauf qu’ils ont tout gâché dans les trois dernières minutes.

Milwaukee – Portland : 103-115

Milwaukee / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Kuzma 27 5/9 1/1 4/6 0 6 6 0 2 0 0 0 +5 15 15
M. Turner 32 4/12 3/8 2/2 3 8 11 1 4 0 1 3 -12 13 19
J. Sims 11 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 4 0 0 0 -17 0 0
A. Green 22 2/6 1/5 1/2 0 2 2 0 3 1 1 0 -31 6 3
R. Rollins 30 4/14 0/4 2/2 1 4 5 7 0 1 4 0 -15 10 9
B. Portis 27 9/15 4/5 0/0 1 5 6 2 3 2 0 0 -5 22 26
T. Antetokounmpo 3 1/1 0/0 1/1 1 0 1 0 0 1 0 0 +6 3 5
P. Nance 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +6 0 1
G. Harris 17 0/0 0/0 0/0 1 2 3 4 1 2 1 0 -1 0 8
A. Coffey 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 0 -1
G. Trent Jr. 32 3/7 2/4 4/5 0 2 2 3 3 1 2 0 +9 12 11
A. Jackson Jr. 7 1/5 1/4 0/0 0 0 0 2 3 0 0 0 -2 3 1
C. Anthony 18 8/12 0/3 0/0 0 2 2 2 2 2 3 1 -15 16 16
M. Sears 3 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +6 3 1
Total 38/86 13/36 14/18 8 31 39 22 26 10 12 4 103
Portland / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Grant 31 8/18 3/7 16/19 1 3 4 4 1 0 2 1 +39 35 29
T. Camara 32 5/11 3/7 0/1 2 5 7 3 1 2 2 1 +5 13 17
D. Avdija 31 6/13 5/7 5/8 0 4 4 5 3 0 4 1 -1 22 18
D. Clingan 27 5/9 2/4 2/3 3 9 12 4 1 1 1 1 +14 14 26
S. Cissoko 28 1/4 1/4 0/0 0 1 1 2 1 1 1 0 +3 3 3
K. Murray 27 1/3 0/2 0/0 3 2 5 0 2 2 0 0 -3 2 7
R. Williams III 16 3/5 0/1 2/2 3 2 5 0 0 1 0 4 +3 8 16
D. Reath 3 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -6 3 3
Y. Hansen 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 0
C. Love 26 5/13 3/8 0/0 1 4 5 4 4 0 2 0 +5 13 12
R. Rupert 16 1/3 0/2 0/0 0 5 5 2 2 1 1 0 +7 2 7
Total 36/80 18/43 25/33 13 36 49 24 16 8 14 8 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND117
DET122
TOR110
CLE99
BRO100
NYK113
MIA106
DAL102
MEM115
DEN125
MIL103
POR115
NOR143
CHI130
PHO92
HOU114
GSW134
UTH117
SAC117
MIN112

New Orleans – Chicago : 143-130

New Orleans / 143 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Z. Williamson 30 8/14 0/0 13/16 0 1 1 2 2 2 2 1 +2 29 24
T. Murphy III 36 7/16 4/10 2/3 0 4 4 4 3 2 2 0 +20 20 18
D. Queen 17 4/9 0/0 0/0 2 3 5 4 4 1 1 1 -5 8 13
S. Bey 34 8/16 3/8 1/4 5 9 14 3 2 2 0 0 +4 20 28
J. Fears 24 4/9 2/3 5/6 0 4 4 3 1 0 1 0 +4 15 15
Y. Missi 29 7/11 0/0 0/0 9 4 13 0 4 0 2 3 +14 14 24
J. Alvarado 32 7/16 2/9 0/0 1 7 8 8 2 2 2 0 +14 16 23
M. Peavy 20 5/9 0/2 0/2 1 2 3 2 1 4 0 0 +13 10 13
B. McGowens 18 3/4 2/3 3/4 1 2 3 2 2 0 1 0 -1 11 13
Total 53/104 13/35 24/35 19 36 55 28 21 13 10 5 143
Chicago / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Williams 27 2/9 2/7 0/0 0 4 4 2 3 0 1 0 -7 6 4
M. Buzelis 21 4/8 2/5 0/0 0 4 4 0 3 0 2 2 -23 10 10
C. White 35 7/15 3/10 7/10 0 5 5 6 1 1 5 0 -1 24 20
A. Dosunmu 32 11/16 2/4 4/5 1 1 2 1 1 0 1 0 +6 28 24
J. Giddey 35 6/12 4/10 5/6 0 7 7 6 3 0 5 0 -13 21 22
J. Smith 26 4/6 3/5 2/2 1 5 6 1 3 0 2 0 +3 13 16
J. Phillips 15 3/3 1/1 0/0 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 7 11
N. Essengue 2 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -6 0 -1
J. Carter 18 4/7 3/6 0/0 0 1 1 1 2 1 0 0 -13 11 11
T. Jones 28 2/4 0/1 6/9 1 1 2 11 3 0 0 0 -10 10 18
Total 43/82 20/50 24/32 4 29 33 29 21 4 17 3 130

Sacramento – Minnesota (ap) : 117-112

Sacramento / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Eubanks 13 1/3 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 1 0 -9 2 2
K. Murray 44 10/19 3/5 3/3 2 13 15 2 3 2 0 1 +6 26 37
R. Westbrook 29 3/11 1/5 0/0 1 6 7 7 3 2 4 0 +3 7 11
D. DeRozan 32 9/16 0/0 15/15 0 0 0 4 2 2 2 0 0 33 30
Z. LaVine 32 3/10 1/6 0/0 0 3 3 1 3 1 1 0 -4 7 4
P. Achiuwa 34 5/8 0/1 0/0 1 6 7 0 4 1 2 1 +19 10 14
M. Raynaud 14 0/4 0/1 1/2 1 1 2 0 3 0 0 0 -5 1 -2
D. Schroder 24 2/8 0/1 2/2 1 4 5 9 1 0 1 0 +2 6 13
M. Monk 26 9/18 2/7 2/2 1 1 2 2 0 1 0 1 +15 22 19
K. Ellis 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +2 0 -1
N. Clifford 12 0/0 0/0 3/4 3 3 6 1 2 0 0 0 -4 3 9
Total 42/97 7/26 26/28 11 38 49 27 21 9 12 3 117
Minnesota / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 39 5/13 1/4 6/6 2 8 10 5 4 0 6 0 -12 17 18
J. McDaniels 37 3/10 0/3 0/0 2 6 8 2 5 2 4 0 -6 6 7
R. Gobert 41 4/6 0/0 3/4 5 8 13 1 3 0 2 2 +5 11 22
D. DiVincenzo 37 5/14 5/13 2/2 0 4 4 1 2 1 1 0 +6 17 13
A. Edwards 40 16/29 5/11 6/8 1 6 7 4 1 3 2 1 -12 43 41
N. Reid 23 6/15 1/6 2/2 3 4 7 0 4 0 1 1 0 15 13
M. Conley 25 1/4 1/4 0/0 0 2 2 5 3 0 1 0 -3 3 6
J. Clark 6 0/3 0/0 0/0 2 1 3 0 2 0 0 0 +1 0 0
T. Shannon Jr. 7 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 -4 0 0
R. Dillingham 9 0/2 0/0 0/0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 4
Total 40/97 13/42 19/22 15 40 55 21 28 9 17 4 112

