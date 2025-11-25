Stats & Highlights | Les Wolves s’écroulent encore dans le « money time »

La vie est dure sans Giannis Antetokounmpo pour les Bucks. Ils s’inclinent ainsi pour la cinquième fois de suite. À domicile, ils n’ont ainsi pas réussi à tenir le rythme de Jerami Grant (35 points) et des Blazers. Titulaire, Sidy Cissoko se contente de 3 points (1/4 au tir) et 2 passes en 28 minutes. En sortie de banc, Rayan Rupert profite également des blessures pour récupérer 16 minutes de temps de jeu, pour 2 points, 5 rebonds et 2 passes.

Première victoire pour James Borrego comme « head coach » des Pelicans, qui ont profité de la venue des Bulls pour courir et mettre fin à leur série de neuf défaites, grâce notamment aux 29 points de Zion Williamson.

Les Wolves ont eux un problème dans le money-time. Comme face aux Suns, Anthony Edwards (43 points) et ses coéquipiers avaient le match en main face aux Kings… sauf qu’ils ont tout gâché dans les trois dernières minutes.

Milwaukee – Portland : 103-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 117 DET 122 TOR 110 CLE 99 BRO 100 NYK 113 MIA 106 DAL 102 MEM 115 DEN 125 MIL 103 POR 115 NOR 143 CHI 130 PHO 92 HOU 114 GSW 134 UTH 117 SAC 117 MIN 112

New Orleans – Chicago : 143-130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 117 DET 122 TOR 110 CLE 99 BRO 100 NYK 113 MIA 106 DAL 102 MEM 115 DEN 125 MIL 103 POR 115 NOR 143 CHI 130 PHO 92 HOU 114 GSW 134 UTH 117 SAC 117 MIN 112

Sacramento – Minnesota (ap) : 117-112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.