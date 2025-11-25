Bien que diminués, les Warriors se rassurent face au Jazz

Défaits de peu par les Lakers la veille, le Jazz entame le match sur les chapeaux de roue. Keyonte George (28 points, 7 passes), Lauri Markkanen (17 points, 6/19 aux tirs) et Ace Bailey (21 points) font 3/3 à 3-points, tandis que les Warriors, eux, restent à 0.5 (11-0). Il faut un Jimmy Butler (18 points, 7 passes, 6 rebonds) agressif et une défense enfin en place pour permettre à Golden State de réagir avec un 17-3 !

La maladresse longue distance des Dubs persiste cependant, alors qu’Utah repart de l’avant. Quinze points de George et 9 de Brice Sensabaugh (14 points) dans le premier quart-temps donnent de l’air au Jazz (35-26).

Le réveil cinglant de Golden State

Une gueulante de Steve Kerr réveille les Warriors. Will Richard (9 points, 6 rebonds), Moses Moody (15 points) et Jimmy Butler haussent leur intensité et lancent un 21-0 pour entamer le deuxième quart-temps (47-35) ! Il faut le retour de Keyonte George pour stopper l’hémorragie, mais le sursaut de Stephen Curry et les neuf points de Buddy Hield (20 points) en sortie de banc permettent à Golden State de rentrer aux vestiaires avec douze points d’avance (67-55).

Deux tirs primés de Stephen Curry et Moses Moody portent l’écart à 17 longueurs en début de troisième quart-temps (80-63). Maladroit en première mi-temps, Lauri Markkanen tente de réduire le retard de son équipe, mais 14 points d’un Stephen Curry soudain déchaîné maintiennent le Jazz à distance (94-77).

Jimmy Butler remplace le Chef et Golden State passe en zone pour enfoncer le clou (106-81). Un 3-points de Gary Payton II (9 points, 8 passes, 6 rebonds), omniprésent cette nuit, annonce le début du garbage time. Les Warriors mettent fin à leur série de trois défaites de suite avant de recevoir les Rockets dans la nuit de mercredi à jeudi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors démarrent doucement avant de trouver leur rythme de croisière. Golden State a surclassé le Jazz lors des deuxième et troisième quart-temps, remportés 80-49 ! À la rue en défense et maladroit en premier quart temps, les Warriors ont passé la vitesse supérieure après cette première période ratée. Jimmy Butler et Stephen Curry ont tous deux été agressifs vers le cercle pour punir la défense d’Utah. Curry a marqué 22 points, Butler ajouté 9 points et 7 passes décisives. Dans leur sillage, c’est tout le collectif qui a brillé (34 passes décisives), avec une mention spéciale pour Buddy Hield, Quinten Post, et Will Richard.

– Gary Payton II, Quinten Post et Trayce Jackson-Davis saisissent leur chance. Avec Draymond Green, Jonathan Kuminga, et Al Horford absents sur blessures, Steve Kerr a lancé Gary Payton II dans le cinq aux côtés de Quinten Post et a inséré Trayce Jackson-Davis dans la rotation. Utah a été agressif sur les pick & roll de Stephen Curry, et GP2 en a profité pour imiter Draymond Green sur le “roll”. Patient et altruiste, il a distribué sept passes décisives et a pris cinq rebonds. Post et Jackson-Davis ont également fait le boulot mais un test bien plus imposant les attend dans deux jours contre les Rockets…

– Keyonte George, candidat pour le titre de MIP ? Le jeune meneur du Jazz était la raison principale du transfert de Collin Sexton à Charlotte (et de l’arrivée de Jusuf Nurkic dans l’Utah). Les dirigeants du Jazz voulaient lui donner les clés du camion, et ce dernier leur donne raison. Il a marqué plus de 20 points lors de dix des dix sept premiers match de son équipe, et plus de dix lors des sept autres. Il est passé de 16.8 points par match la saison dernière à 23.2 cette saison. Il distribue également plus de 7 passes décisives par match, le tout en jouant seulement trois minutes de plus par match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.