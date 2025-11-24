Les Lakers se font très peur sur le parquet du Jazz

Les Lakers ne s’arrêtent pas de gagner, mais cette fois, ils ont eu très chaud. Alors qu’ils avaient le contrôle des opérations à l’approche du « money time », les hommes de JJ Redick ont subi un gros « run » de la part de Lauri Markkanen et sa bande, mais ont fini par s’imposer de justesse (106-108).

Avec un « Big Three » encore très productif, même si Luka Doncic (33 points), Austin Reaves (22) et LeBron James (17) ont tous les trois beaucoup souffert niveau adresse : 4/24 à 3-points en cumulé… Le niveau d’adresse collectif était suffisamment élevé pour que Los Angeles, qui a perdu Deandre Ayton en cours de route (genou), passe la majeure partie de la soirée avec de l’avance.

Après avoir viré en tête à la pause (55-62), les visiteurs ont tout de même eu du mal à contenir la vista de Keyonte George qui a permis à sa formation de renverser la dynamique pour prendre jusqu’à trois possessions d’avance au cœur du troisième quart-temps (78-71). Ce à quoi les trois hommes forts californiens ont réagi pour remettre les Lakers sur de bons rails.

Le grand final de Lauri Markkanen

Dans la dernière période, Luka Doncic s’amusait devant Ace Bailey avec un « fadeaway » en cœur de raquette, avant de signer un « stepback » à 3-points. Puis LeBron James, servi au poste haut, faisait parler ses muscles pour enfoncer George. À quatre minutes de la fin, les Lakers comptaient 13 points d’avance (89-102). L’attaque de son équipe en perdition (8 points en 8 minutes), George a signé le panier primé de la relance.

Il a ensuite trouvé Lauri Markkanen sur le « alley-oop », une action qui allait réveiller un Finlandais éteint jusqu’ici : un premier panier à 3-points en sortie de dribble, puis une finition en contre-attaque après un ballon perdu en « drive » par Doncic. Puis encore un panier primé en transition sans hésitation, alors que LeBron James venait entre-temps d’oublier Svi Mykhailiuk ligne de fond, et voilà le Jazz revenu à un point à 40 secondes du terme (106-107).

Là-dessus, les Lakers peinaient à nouveau à signer une possession propre, terminée par un tir casse-croûte de Reaves. Markkanen se créait alors un très bon tir au niveau de la ligne des lancers-francs après être allé au contact de James. Mais le ballon a roulé sur le cercle. Un lancer-franc converti sur deux par Doncic plus tard, le Jazz disposait d’une ultime chance, mais le tir impossible de George ne trouvait pas la cible.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « petit pont » de Luka Doncic. L’une des actions de la soirée pour le Slovène qui, voyant l’accès à la contre-attaque se refermer par Kevin Love, a fait passer le ballon entre les jambes de celui-ci. Le tout pour aller envoyer une passe lobée vers le bondissant Jaxson Hayes. Showtime. Le Delta Center a encore été servi sur la possession suivante quand le même magicien, servi au poste par Marcus Smart, a ressorti le ballon vers ce dernier avec une passe derrière la tête pour un panier primé de Smart.

– Un LeBron James aérien. Après un premier match cette saison, déjà face au Jazz, où il avait fait dans la discrétion et la distribution, il s’est montré plus entreprenant offensivement. En trouvant plus ou moins son bonheur. Sans réussite derrière l’arc (0/4), il a eu moins de facilité à s’exprimer sur jeu placé qu’en transition ou en contre-attaque. Reaves ou Doncic n’ont ainsi pas hésité à le mettre sur orbite et James s’est chargé de finir en faisant parler ses qualités athlétiques, avec plusieurs dunks à l’arrivée.

– Les Lakers toujours à l’aise à l’extérieur. Deuxièmes à l’Ouest, les Californiens doivent leur très bon bilan actuel (12 victoires – 4 défaites) à leurs voyages, car ils ont eu peu l’occasion d’évoluer à la Crypto.com Arena jusqu’ici. Loin de leurs bases, ils affichent un bilan à 8 victoires et 2 défaites.