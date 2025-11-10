Steve Kerr : « S’adapter ou mourir »

Il y a dix ans, les Warriors étaient à l'origine d'une révolution : l'utilisation du tir à 3-points avec Stephen Curry et Klay Thompson comme têtes de pont. C'est la naissance d'une dynastie pour la franchise avec quatre titres NBA, mais aussi d'une tendance avec des équipes qui se mettent aussi à miser sur le shoot à 3-points.

Mais le basket évolue constamment, et la saison passée, le Thunder et les Pacers sont arrivés en finale NBA en misant sur la vitesse de jeu et l'agressivité défensive. Le jeu devient de plus en plus rapide, le 3-points s'est généralisé, mais des formations s'appuient à nouveau sur le jeu intérieur, et les Warriors sont obligés de s'adapter.

Alors que sa formation vient de laisser échapper des rencontres qui pourraient coûter cher en fin de saison, Steve Kerr est revenu sur cette période compliquée pour son groupe.

« Nous avons clairement laissé échapper quelques matchs, et nous en sommes bien conscients » a d'ailleurs reconnu le coach de Golden State dans l'émission Willard & Dibs. « Mais on ne peut pas simplement dire : ‘Allez, il faut se bouger maintenant.' Il doit y avoir un processus qui mène à l’exécution, puis aux victoires. Donc pour l’instant, l’accent est mis sur le processus. Prenons soin de ce foutu ballon, et nous, en tant qu’entraîneurs, nous pouvons vous aider avec le spacing, nos schémas offensifs… C’est une collaboration. »

Les pertes de balle, problème numéro 1 des Warriors

Les Warriors sont à la croisée des chemins avec un « Big Three » en fin de carrière, et la montée en puissance de jeunes talents. Comment tirer le meilleur des deux ? « Au final, vous savez… il faut s’adapter ou mourir. La ligue a changé, et tout le monde joue désormais avec de la vitesse et du tir à 3-points. Il y a sept ou huit ans, on pouvait perdre 18 ballons, et ce n’était pas grave, parce qu’on allait compenser avec notre rythme, nos tirs à 3-points et notre talent supérieur. Aujourd’hui, vous pouvez affronter l’une des pires équipes de la ligue, et elle peut vous battre en inscrivant 20 tirs à 3-points et en jouant très vite si vous perdez trop de ballons. »

Les joueurs n'ont peut-être jamais été aussi talentueux et athlétiques, et il faut donc en revenir aux fondamentaux : verrouiller le rebond pour éviter les « seconde chance » et limiter les balles perdues qui se paient cash.

À Golden State, c'est un vrai problème puisque l'équipe se classe 18e de la ligue au niveau des pertes de balle par match (16,1) et 18e pour les pertes de balle par possession (14,9 %).

« Notre équipe dans son ensemble doit comprendre ce message, » conclut Steve Kerr. « Evidemment, je le leur ai déjà transmis. Je ne vous le dis pas sans le leur avoir dit, mais je veux qu’ils l’entendent aussi à la radio : nous devons nous adapter à ce que fait la ligue en ce moment, et cela signifie prendre soin du ballon. »