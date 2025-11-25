Matchs
Les Rockets remportent une bataille âpre face aux Suns

Publié le 25/11/2025 à 7:25

NBA – Dans un match dur à Phoenix, Ime Udoka et ses troupes n’ont pas eu la vie facile. Mais Amen Thompson et Aaron Holiday ont su trouver les clés pour s’imposer (114-92).

La défense des Rockets, dès les premiers instants, ne cache pas son ambition : éteindre Devin Booker. La star des Suns est ciblée, avec des prises à deux et une grosse agressivité. Dès lors, l’attaque de Phoenix peine, alors que celle de Houston tourne bien, même si les tirs à 3-pts dans les coins ne rentrent pas. Les autres, oui, donc ça permet de faire un premier écart (23-30). Aaron Holiday se fait notamment plaisir derrière l’arc.

Puis, Dillon Brooks se transforme en Devin Booker et enchaîne neuf points d’affilée pour les Suns. Mais ça n’est pas suffisant pour inverser la tendance à la pause, toujours favorable aux Texans (50-59).

Ce qui se confirme au retour des vestiaires, avec des Rockets qui dominent. Phoenix, toujours avec Brooks, répond avec un 10-2. Néanmoins, avec des rebonds offensifs et une séquence avec deux interceptions qui conduisent à deux paniers faciles, les joueurs d’Ime Udoka gardent la main (75-84).

L’activité et les paniers d’Amen Thompson plus un Aaron Holiday décidément adroit de loin vont permettre à Houston de s’imposer logiquement, mais en ayant bien bataillé, sur le parquet des Suns (92-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Amen Thompson était partout. L’ailier à tout faire des Rockets a réalisé un gros match avec 28 points à 10/16 au shoot, 8 passes décisives et 7 rebonds. Ses courses ont fait très mal aux Suns et ses finitions près du cercle ont parfois été acrobatiques. Aaron Holiday ayant inscrit 22 points, à 6/10 à 3-pts, les deux hommes ont marqué 50 points dans cette victoire.

– Dillon Brooks avait faim. Kevin Durant absent pour des raisons familiales et Jalen Green étant blessé, l’ailier de Phoenix était le seul acteur du transfert de l’intersaison entre les deux franchises sur le terrain. Il avait visiblement des choses à prouver, encore plus avec un Devin Booker muselé (18 points, 6 ballons perdus). Il s’est transformé en scoreur, comme il sait parfois le faire, avec ses tirs primés, ses « fadeaways » et quelques pénétrations. Résultat : il a été le joueur de Phoenix le plus actif et a inscrit 29 points.

– Les Suns ont tout donné. L’écart reflète assez bien la rencontre, certes les Rockets ont globalement dominé, mais la rencontre a tout de même été dure, avec des batailles et des coups. Houston adore ça donc même sans « KD » ce n’était pas un problème, mais on peut dire que Phoenix, sans réellement avoir les moyens de gagner le match, a rendu la vie difficile à son adversaire. Cela ne sera qu’un maigre lot de consolation face à la série de trois victoires de rang qui prend fin.

Phoenix / 92 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. O'Neale 33 4/10 4/8 0/0 0 5 5 1 2 0 1 1 -16 12 12
D. Brooks 32 11/22 2/8 5/6 1 2 3 0 5 2 2 0 -14 29 20
N. Richards 22 2/4 0/0 0/2 4 7 11 0 1 0 3 1 -17 4 9
D. Booker 38 5/13 2/6 6/8 1 2 3 5 3 1 6 1 -11 18 12
J. Goodwin 27 3/8 1/3 0/0 3 1 4 0 2 2 5 0 -24 7 3
N. Hayes-Davis 3 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 0
I. Livers 23 0/3 0/3 0/0 2 5 7 0 2 1 2 0 -5 0 3
O. Ighodaro 20 1/5 0/1 0/0 0 2 2 3 1 1 0 0 +3 2 4
R. Fleming 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 -6 0 0
K. Maluach 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
C. Gillespie 29 6/12 3/6 1/1 2 1 3 2 0 2 2 0 -14 16 15
J. Bouyea 3 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 3 2
Total 33/80 13/37 13/19 13 26 39 11 20 9 21 3 92
Houston / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Smith Jr. 32 6/11 2/6 3/3 1 6 7 1 5 2 2 2 +23 17 22
A. Sengun 35 8/14 2/4 0/0 2 3 5 5 3 0 4 1 +12 18 19
J. Okogie 30 4/11 0/2 1/3 3 3 6 1 3 3 0 0 +18 9 10
A. Thompson 37 10/16 1/1 7/7 2 5 7 8 4 0 4 1 +25 28 34
R. Sheppard 27 2/9 1/5 2/2 0 1 1 5 1 3 2 0 +6 7 7
J. Green 3 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
I. Crawford 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Adams 16 2/4 0/0 2/2 3 4 7 0 2 0 0 0 +6 6 11
C. Capela 13 1/2 0/0 0/0 1 4 5 0 0 1 0 0 -1 2 7
A. Holiday 27 8/17 6/10 0/0 0 1 1 2 1 3 2 0 +16 22 17
J. Davison 18 2/2 1/1 0/0 0 1 1 4 1 1 0 0 +5 5 11
Total 43/88 13/31 15/17 12 29 41 26 20 13 14 4 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Jonathan Demay
